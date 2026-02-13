viernes 13 de febrero 2026

Sorpresa

Donald Trump anunció que visitará Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anticipó su intención de visitar Venezuela, aunque no precisó una fecha aproximada.

Por Agencia NA
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que tiene planes de visitar Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje.

“Visitaré Venezuela”, dijo el mandatario norteamericano ante preguntas de un periodista en la Casa Blanca, reportó el sitio DW y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Trump respondió preguntas de periodistas en los jardines de la Casa Blanca antes de dirigirse hacia una base militar en Carolina del Norte donde encabezó un acto que honró a los que participaron en la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela que fue sacado de su país el 3 de enero y que ahora espera juicio en Nueva York por narcotráfico.

El presidente estadounidense también dijo que Washington reconoce a Delcy Rodríguez como la líder oficial del gobierno venezolano.

Expresó que Washington y Caracas están “trabajando juntos muy estrechamente”, particularmente en energía.

“Tenemos una muy buena relación”, dijo, añadiendo que importantes compañías petroleras estadounidenses operan en el país y que la asociación está generando ingresos significativos.

El magnate republicano se refirió también al marco acordado con Caracas para reabrir el mercado de producción de crudo venezolano a petroleras extranjeras bajo el estricto control de Washington.

“El petróleo está saliendo, y otras naciones están pagando mucho dinero por él, y nosotros nos encargamos de ello. Lo estamos refinando, y somos los únicos con la capacidad de refinar”, explicó Trump.

Estados Unidos autorizó a cinco multinacionales a operar en Venezuela

Al respecto, Estados Unidos anunció este viernes la aplicación de dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar totalmente sus operaciones en Venezuela, así como la apertura de nuevos contratos para otras empresas, siempre bajo su vigilancia.

Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell, reportó Euronews y accedió Noticias Argentinas.

“Todas las transacciones” de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, agrega la información.

También quedan autorizados los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.

Estas dos nuevas licencias suponen un importante paso adelante en la total apertura del sector petrolero venezolano, sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019.

