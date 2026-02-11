Jimmy Kimmel bancó a Bad Bunny y fulminó a Trump

El presentador Jimmy Kimmel volvió a apuntar contra Donald Trump tras las polémicas críticas del presidente estadounidense al show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, calificándolo como “mal presidente” y cuestionando su moral.

Video Escándalo en el parlamento turco: trompadas para todos, y un legislador con la nariz quebrada

Según corroboró la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario norteamericano estalló en su red social Truth Social para criticar la presentación del puertorriqueño, la cual calificó como “repugnante y terrible”.

Este lunes, el conductor de “Jimmy Kimmel Live!” abrió su programa con una editorial hablando del megaevento del domingo y con la filosa ironía que lo caracteriza, defendió el show de mediotiempo de Benito y cuestionó los dichos de Trump.

“Bad Bunny recibió una mala crítica de nuestro mal presidente, desafortunadamente. Él (Trump) escribió: ‘El show de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los mejores de la historia… no tiene sentido. Es un insulto a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia. Nadie entiende una palabra de lo que este tipo dice, y el baile es asqueroso, especialmente para los niños pequeños que están mirando’”, comenzó diciendo y mientras leía el mensaje del presidente.

Embed - Trump Attacks Bad Bunny’s Super Bowl Performance & Reposts Vile and Racist Video of the Obamas

Tras ver la crítica sobre lo que es “apropiado para niños”, Kimmel fue a fondo con su opinión.

“Este es un hombre que le pagó a una estrella porno que le dio nalgadas con su propia cara en una revista. ¿Y él nos va a decir qué es moralmente aceptable para nuestros hijos o qué califica como entretenimiento?”, cuestionó.

A su vez, hizo hincapié en la “publicación” de los archivos Epstein, poniendo en tela de juicio que algunas páginas se vean completamente censuradas: “¿Pero se ofende por los niños?”.

“El ‘magaverso’ estaba tan obsesionado con Bad Bunny que es increíble cómo la gente puede ver lo mismo de forma tan diferente. La mitad de nosotros vimos una historia conmovedora de inmigrantes que soñaban con venir a Estados Unidos, trabajar duro, casarse, crecer, formar una familia, cantar, bailar y jugar al backgammon”, siguió.

“La otra mitad lo vio como la película 28 Días Después. Fue un ataque aterrador contra la humanidad, liderado por Jessica Alba”, cerró con ironía.