martes 10 de febrero 2026

Escándalo

Un crack del fútbol mundial se defendió, tras quedar implicado en el caso Epstein

La información daba cuenta de que el ex jugador solicitaba menores de edad al pedófilo Jeffrey Epstein.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franck Ribéry, ternado en 2013 al Balón de Oro.

Franck Ribéry, citado en un documento de los archivos Epstein, denunció este martes que se están produciendo "informaciones falsas" en su contra y anunció, según explicó su abogado, una demanda. El ex internacional francés puso fin a su carrera en 2022 jugando con la Salernitana, a la que llegó procedente de la Fiorentina.

El nombre del ex jugador del Bayern y de la selección francesa, entre otros equipos, que en 2010 declaró como testigo en París en un caso de proxenetismo, aparece en un documento anónimo y parcialmente censurado fechado en 2019, que forma parte de los archivos del delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Carlo Alberto Brusa, abogado de Ribéry, calificó, en un comuniado de "informaciones falsas" las difundidas en las redes sociales contra el ex futbolista, "informaciones que hacen creer que estaría implicado en el caso Epstein".

Siempre según dijo su abogado, "ante la gravedad de estos actos y con el fin de hacer respetar sus derechos, Franck Ribéry ha decidido emprender acciones penales contra la persona firmante de esta carta calumniosa", a la que asegura haber identificado.

La demanda de Ribéry se ampliará "también contra quienes continúan recurriendo a esas informaciones falsas contenidas en la carta calumniosa para redactar 'posts' en las redes".

La mención del nombre de una persona en el expediente Epstein no supone a priori necesariamente ningún acto reprobable por su parte, sin embargo numerosas personalidades están sufriendo las consecuencias de estas revelaciones.

