martes 10 de febrero 2026

Escándalo

Un alto funcionario de Trump reconoció visitas a la isla de Jeffrey Epstein

Mientras el funcionario reconoció haber ido a la isla del pedófilo Jeffrey Epstein, aumenta la presión pública para que renuncie.

Por Agencia NA
Detrás de Donald Trump, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió el martes haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein pero negó vínculos cercanos con el millonario, en momentos en que aumentan las presiones para que renuncie después de que su nombre apareciera en los expedientes del caso.

Desde el fin de semana hay un creciente número de pedidos de legisladores para que renuncie Lutnick por mentir sobre sus vínculos con Epstein, fallecido en prisión en 2019 antes de que lo juzgaran por explotación sexual de menores.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su respaldo a Lutnick, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reportó el sitio RFI.

“El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente respalda plenamente al secretario”, dijo Leavitt.

La presión sobre el secretario de Comercio aumentó desde que el Departamento de Justicia publicó archivos sobre el caso Epstein que contradicen declaraciones previas suyas, en las que afirmó que rompió lazos con el financista hace más de dos décadas.

“Durante un período de 14 años no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona”, dijo Lutnick en una audiencia ante un comité del Senado, al hacer referencia a un período que comenzó en 2005, cuando fue vecino de Epstein en Nueva York.

En particular, los archivos revelaron una visita de Lutnick a la isla de Epstein en diciembre de 2012.

En la audiencia en el Senado, el secretario reconoció haber almorzado durante una hora con el multimillonario, pero dijo que estuvo acompañado de su esposa y sus hijos.

“Estábamos de vacaciones en familia”, afirmó.

Varios legisladores sostienen que Lutnick mintió sobre sus vínculos con Epstein.

“Lutnick no debe ser secretario de Comercio, y debería renunciar inmediatamente”, dijo el lunes el senador demócrata, Adam Schiff.

Un día antes, el legislador republicano Thomas Massie ya había dicho que que el secretario de Comercio “debería renunciar”.

El congresista demócrata Robert Garcia dijo que Lutnick “ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein”.

“Él dijo que no tuvo interacciones con Epstein después de 2005, sin embargo, ahora sabemos que hacían cosas juntos”, dijo García en redes sociales.

Al ser consultado si vio algo impropio en la isla de Epstein, Lutnick sostuvo que, aparte de su familia y otra pareja que viajó con ellos, solo vio al personal que trabajaba para el multimillonario.

