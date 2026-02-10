Estados Unidos bombardeó otra supuesta lancha narco en el Océano Pacífico

El Ejército estadounidense atacó el lunes otra supuesta narcolancha en aguas del Pacífico oriental, tras lo cual murieron dos personas que iban a bordo, informó el Comando Sur de Estados Unidos.

"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque", publicó el Comando Sur en su cuenta de X, y añadió que la embarcación estaba operada por organizaciones terroristas designadas e involucrada en operaciones de narcotráfico.__IP__

La Fuerza de Tarea comandada por el general Francis L. Donovan informó que "la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico."

La Guardia Costera estadounidense activó el sistema de búsqueda y rescate para el sobreviviente.