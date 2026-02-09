España: Otro duro revés del PSOE en elecciones regionales

El panorama político en España ha dado un vuelco significativo tras las recientes elecciones autonómicas, confirmando una tendencia preocupante para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Tras el duro golpe recibido en Extremadura en diciembre, la región de Aragón se ha convertido en el nuevo escenario de una debacle histórica para el partido liderado por Pedro Sánchez.

La derrota en Aragón no es solo un revés numérico, sino un golpe directo a la estrategia diseñada por el presidente del Gobierno. Sánchez optó por enviar a miembros de su propio gabinete para encabezar las listas regionales, utilizando estas elecciones como un banco de pruebas para controlar las estructuras del partido y evitar rebeliones internas ante su declive electoral.

Sin embargo, la candidatura de Pilar Alegría, quien hasta el inicio de la campaña fue ministra de Educación y portavoz del Gobierno, ha resultado en un fiasco. El PSOE en Aragón ha retrocedido hasta sus mínimos históricos de 2015, obteniendo solo 18 escaños —cinco menos que en la legislatura anterior— y quedándose con el 24,3 por ciento de los votos.

El auge de la derecha y el dilema del Partido Popular

A pesar de la caída socialista, el escenario para el Partido Popular (PP) tampoco es sencillo. Aunque el PP de Jorge Azcón fue la fuerza más votada en Aragón, no alcanzó la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario, obteniendo 26 escaños (dos menos que los que ostentaba anteriormente).

El gran triunfador de la jornada fue Vox, que logró doblar su representación parlamentaria al pasar de 7 a 14 diputados. Este crecimiento sitúa a la formación de Santiago Abascal como el árbitro del futuro político de la región, una situación que ya se vivió en Extremadura. En ambas comunidades, el PP se enfrenta ahora a la presión de una extrema derecha que exige entrar en los gobiernos e imponer su agenda ideológica, lo que incluso podría forzar repeticiones electorales si no se llega a un acuerdo.

Un mapa político en transformación

Las elecciones en Aragón también han dejado otras víctimas políticas:

Desapariciones: Partidos históricos como el PAR (Partido Regionalista Aragonés) y Podemos han perdido toda su representación en las Cortes de Aragón tras décadas de actividad.

Partidos históricos como el (Partido Regionalista Aragonés) y han perdido toda su representación en las Cortes de Aragón tras décadas de actividad. Resistencia regionalista: La Chunta Aragonesista logró doblar sus escaños (de 3 a 6), mientras que la coalición Teruel Existe perdió un representante, quedándose con dos.

Previsiones sombrías para el socialismo

En un Estado descentralizado donde las regiones gestionan servicios clave como la sanidad y la educación, estos resultados suelen funcionar como un adelanto de las elecciones generales. El panorama para el PSOE es pesimista, con dos citas electorales críticas en el horizonte cercano de este año:

Castilla y León: Previstas para el 15 de marzo.

Previstas para el 15 de marzo. Andalucía: Hacia mediados de año, donde Sánchez repetirá su estrategia enviando a la actual vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como candidata.

Con una participación del 56,2 por ciento del padrón en Aragón, el mensaje de los ciudadanos parece claro: el bloque de la izquierda se debilita mientras la centroderecha y la extrema derecha ganan terreno, dejando al Gobierno central en una posición de extrema vulnerabilidad de cara al futuro nacional.