Se suspenden los amistosos de la Selección y crece la incertidumbre antes del debut en Qatar

La Selección argentina encara un 2026 exigente y sin margen de errores. Además de defender la corona en el Mundial, el equipo de Lionel Scaloni jugará la Finalissima contra España en marzo, un desafío que exige máxima preparación.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Los partidos contra México y Honduras fueron suspendidos y la AFA busca rivales para los primeros días de junio. Mientras tanto, la Finalissima contra España en marzo y la lista de convocados para Qatar marcan las próximas citas del equipo de Scaloni.
La Selección argentina encara un 2026 exigente y sin margen de errores. Además de defender la corona en el Mundial, el equipo de Lionel Scaloni jugará la Finalissima contra España en marzo, un desafío que exige máxima preparación.
Sin embargo, los planes se complicaron: los dos amistosos previos al Mundial fueron cancelados. Originalmente, Argentina iba a enfrentar a México y Honduras antes de su debut contra Argelia en Estados Unidos, como había anunciado Claudio “Chiqui” Tapia en septiembre.
Ahora, la AFA trabaja a contrarreloj para encontrar nuevos rivales que permitan al equipo llegar con ritmo a la Copa del Mundo. Los partidos se buscarían dentro de los primeros 10 días de junio, antes de trasladarse a Kansas City para la antesala del debut mundialista.
Por el momento, los únicos compromisos confirmados para 2026 son los de marzo. El 27 de marzo, Argentina enfrentará a España en Qatar para definir la Finalissima, y cuatro días después se medirá con la selección local, permaneciendo ocho días en la sede del último Mundial de 2022.
Otra fecha clave en la agenda albiceleste es la presentación de la lista oficial de 26 convocados para la Copa del Mundo, que se espera a fines de mayo.