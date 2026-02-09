Tragedia en un parque de diversiones: un policía murió aplastado por un juego mecánico que colapsó

Un trágico hecho conmocionó al estado de Haryana en India . Una de las atracciones de un parque de diversiones se derrumbó y mató a un policía . Además, otras trece personas resultaron heridas.

El juego, llamado “Tsunami”, se desplomó mientras funcionaba con 20 personas a bordo . Mientras funcionaba, la estructura se atascó en lo alto y cayó al vacío .

De acuerdo con los testigos del hecho, el aparato empezó a moverse de forma extraña después de haber quedado bloqueado. A los pocos segundos, sus soportes se desprendieron y terminó estrellándose contra el suelo.

Mientras uno de los agentes asistía y ayudaba en las tareas de evacuación, la estructura cedió por completo y cayó encima de él. De acuerdo con la policía local, el hombre tenía 36 años de servicio y estaba próximo a jubilarse.

“El inspector falleció mientras rescataba a personas. Los heridos están siendo atendidos en el hospital. Se están investigando los incidentes y se tomarán medidas estrictas contra los responsables”, dijo Ayush Sinha, jefe del distrito.

El parque de diversiones fue evacuado y cerrado inmediatamente. “El columpio se atascó arriba y la gente empezó a gritar. Subí para ayudar y logré bajar a siete u ocho personas antes de que la estructura se desplomara sobre los que quedaban y sobre el inspector”, señaló un testigo al medio Bhaskar English.

El derrumbe de la estructura dejó trece heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos. Una hora antes del trágico accidente, una de las puertas principales del lugar también colapsó e hirió a otras dos personas.

Las autoridades de Faridabad, ciudad cercana a Nueva Delhi, inició una investigación contra los operadores de la feria por negligencia técnica. El Gobierno regional de Haryana, por su parte, prometió asistencia económica a las familias de las víctimas.