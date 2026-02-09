Canibalismo en Chile: un preso mató y se comió a otro en un penal de La Serena

Un crimen de extrema violencia quedó al descubierto la mañana del pasado domingo en el Complejo Penitenciario de La Serena, específicamente en el módulo 91, que alberga a internos en calidad de aislados y castigados. El hecho involucró a dos únicos ocupantes de una celda, resultando en la muerte de uno de ellos y el posterior consumo de partes de su cuerpo por parte del agresor.

El suceso fue detectado por funcionarios de Gendarmería durante el procedimiento de desencierro habitual. Al ingresar a la celda, los efectivos encontraron a un interno sin signos vitales con lesiones graves atribuibles a terceros, específicamente un profundo corte en el cuello provocado por un arma blanca.

El fiscal Eduardo Yáñez, del Ministerio Público, confirmó que el caso presenta características de ensañamiento y antropofagia. Según los antecedentes recabados, tras dar muerte a su compañero, el atacante habría comido partes de la víctima, entre las que se cuentan un ojo, partes de las orejas, las manos y el cuello.

Perfil de los involucrados

La víctima fue identificada con las iniciales F.S.S.R., de 26 años, quien poseía un amplio prontuario por delitos de robo con violencia en la región de La Araucanía.

Por su parte, el presunto autor del crimen es Manuel Ignacio Fuentes Martínez, de 22 años. Fuentes Martínez se encontraba cumpliendo una condena de 7 años de prisión por un violento robo perpetrado en 2022 en la comuna de La Reina, donde asaltó a una mujer de 76 años y a su nieta de 9.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen se habría originado tras una riña ocurrida la noche del sábado. En ese momento, ambos sujetos se encontraban confeccionando armas blancas artesanales cuando iniciaron una discusión que escaló hasta el fatal desenlace.

Reacciones y medidas legales

Gendarmería de Chile lamentó el fallecimiento y dispuso de inmediato el traslado del imputado a un recinto de máxima seguridad. Además, la institución instruyó un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades internas.

El gremio de funcionarios penitenciarios, representado por Raúl Muñoz Cabeza, manifestó su profundo impacto por la brutalidad del episodio, señalando que este tipo de agresiones extremas ha ido en aumento en los centros penales del país.

El cuerpo de la víctima fue derivado al Servicio Médico Legal (SML) para realizar la autopsia de rigor, mientras que el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía continúa con las indagatorias para la posterior formalización del atacante.