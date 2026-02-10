martes 10 de febrero 2026

Conflicto

España: Felipe González le daría la espalda a Pedro Sánchez si es candidato

El ex presidente español y figura histórica del PSOE, Felipe González, adelantó que si Pedro Sánchez vuelve a postularse a la primera magistratura española votaría en blanco.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El expresidente del Gobierno español, Felipe González, reiteró este martes sus críticas al actual titular del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y dijo que votará en blanco si el titular del Palacio de La Moncloa es el candidato del PSOE, 48 horas después de las elecciones en Aragón en las que el socialismo fue derrotado frente al Partido Popular.

Al final de una charla en el Ateneo de Madrid, González dijo que en estas circunstancias y si Sánchez es el candidato, votará “en blanco”, no hará campaña para ningún partido ni votará otras opciones, y le reprochó al mandatario la falta de autocrítica tras las derrotas electorales de Extremadura y Aragón.

image

“No votaré a ningún partido que no sea el PSOE, ¿voy a hacer campaña por el voto blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer”, sentenció González dejando claro que no quiere ir en contra de sus convicciones y que siente una orfandad de liderazgo partidario, según los medios españoles El País y ABC.

A pocas semanas de cumplir 84 años, Felipe González volvió a manifestarse con dureza contra el PSOE de Pedro Sánchez.

Frente al avance de las formaciones de derecha y ultraderecha en Occidente y Europa, dijo: “Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita”.

En ese sentido, atribuyó el crecimiento de Vox a deficiencias en la gestión de servicios públicos y en la política de vivienda, destacando la necesidad de que “el país funcione”.

González estimó que algunos componentes del Ejecutivo le reconocen como algo “obvio” que promovieron a Vox para perjudicar al PP y que esa estrategia se les ha ido de las manos.

Frente a estas afirmaciones, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, comentó: “Hace ya mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para el PSOE y lo sea para la derecha”.

Del mismo modo, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, dijo que “en relación con Felipe González, el PSOE es un partido democrático y su opinión es una más”, restando trascendencia política a su anuncio de voto en blanco y a sus críticas al Ejecutivo.

