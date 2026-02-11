Escándalo en el parlamento turco: trompadas para todos, y un legislador con la nariz quebrada

Una violenta pelea interrumpió la sesión en el Parlamento turco este miércoles, cuando legisladores se enfrentaron a golpes tras el intento de la oposición de impedir la jura de Akn Gürlek como nuevo ministro de Justicia .

Conflicto El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE

La jornada estuvo marcada por acusaciones de ilegitimidad y disputas físicas , lo que expuso la profunda tensión política .

Diputados del partido socialdemócrata CHP ocuparon el estrado para bloquear la ceremonia, mientras miembros del gobernante AKP buscaron desalojarlos.

Durante el altercado, un diputado del CHP sufrió una fractura de nariz, según informaron medios turcos. El presidente del Parlamento ordenó suspender temporalmente la sesión ante el nivel de violencia registrado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnsedeCiencia/status/2021715760926879812&partner=&hide_thread=false ¡Caos en el Parlamento de Turquía! Hoy, diputados se enfrentaron a golpes durante la juramentación de Akn Gürlek como ministro de Justicia. pic.twitter.com/ihYT0bbvJ7 — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) February 11, 2026

El principal motivo del bloqueo se centró en los antecedentes de Gürlek, a quien la oposición acusa de liderar investigaciones judiciales políticamente motivadas cuando fue fiscal jefe de Estambul. Dirigentes del CHP sostienen que estos procesos condujeron al encarcelamiento de varios alcaldes opositores.

Además, el partido opositor calificó de inconstitucional la designación, al considerar que Gürlek aún ejercía como fiscal al momento de ser nombrado ministro. En los últimos ocho años, Gürlek encabezó tribunales de Estambul que dictaron duras sentencias contra políticos opositores, activistas y periodistas.

En 2022 asumió el cargo de viceministro de Justicia. Ya en 2024, fue designado fiscal jefe de Estambul y dirigió el proceso contra el alcalde de la ciudad, Ekrem Imamoglu, actualmente encarcelado.

El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció este miércoles la sustitución de sus ministros de Justicia e Interior, en un gesto interpretado como un endurecimiento frente a la oposición.

Junto al nombramiento de Gürlek, Mustafa Çiftçi asumió el Ministerio del Interior tras su labor como gobernador de Erzurum, sin afiliación política conocida.

Entre las reacciones políticas, el líder del CHP, Özgür Özel, calificó a Gürlek en 2024 como una “guillotina andante”, apodo que le costó una condena por daños morales. El nombramiento del nuevo ministro genera inquietud en la oposición, que advierte sobre el aumento de la presión institucional.

Los hechos recientes apuntan a un escenario político todavía más tenso, con perspectivas complejas para la oposición turca.