miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Escándalo en el parlamento turco: trompadas para todos, y un legislador con la nariz quebrada

Todo comenzó cuando la oposición intentó impedir la jura del ministro de Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una violenta pelea interrumpió la sesión en el Parlamento turco este miércoles, cuando legisladores se enfrentaron a golpes tras el intento de la oposición de impedir la jura de Akn Gürlek como nuevo ministro de Justicia.

Lee además
el parlamento europeo freno el acuerdo con el mercosur y lo envio al tribunal de justicia de la ue
Conflicto

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE
el parlamento europeo endurece las politicas migratorias
UE

El Parlamento Europeo endurece las políticas migratorias

La jornada estuvo marcada por acusaciones de ilegitimidad y disputas físicas, lo que expuso la profunda tensión política.

Diputados del partido socialdemócrata CHP ocuparon el estrado para bloquear la ceremonia, mientras miembros del gobernante AKP buscaron desalojarlos.

Durante el altercado, un diputado del CHP sufrió una fractura de nariz, según informaron medios turcos. El presidente del Parlamento ordenó suspender temporalmente la sesión ante el nivel de violencia registrado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnsedeCiencia/status/2021715760926879812&partner=&hide_thread=false

El principal motivo del bloqueo se centró en los antecedentes de Gürlek, a quien la oposición acusa de liderar investigaciones judiciales políticamente motivadas cuando fue fiscal jefe de Estambul. Dirigentes del CHP sostienen que estos procesos condujeron al encarcelamiento de varios alcaldes opositores.

Además, el partido opositor calificó de inconstitucional la designación, al considerar que Gürlek aún ejercía como fiscal al momento de ser nombrado ministro. En los últimos ocho años, Gürlek encabezó tribunales de Estambul que dictaron duras sentencias contra políticos opositores, activistas y periodistas.

En 2022 asumió el cargo de viceministro de Justicia. Ya en 2024, fue designado fiscal jefe de Estambul y dirigió el proceso contra el alcalde de la ciudad, Ekrem Imamoglu, actualmente encarcelado.

El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció este miércoles la sustitución de sus ministros de Justicia e Interior, en un gesto interpretado como un endurecimiento frente a la oposición.

Junto al nombramiento de Gürlek, Mustafa Çiftçi asumió el Ministerio del Interior tras su labor como gobernador de Erzurum, sin afiliación política conocida.

Entre las reacciones políticas, el líder del CHP, Özgür Özel, calificó a Gürlek en 2024 como una “guillotina andante”, apodo que le costó una condena por daños morales. El nombramiento del nuevo ministro genera inquietud en la oposición, que advierte sobre el aumento de la presión institucional.

Los hechos recientes apuntan a un escenario político todavía más tenso, con perspectivas complejas para la oposición turca.

Seguí leyendo

Jimmy Kimmel bancó a Bad Bunny y fulminó a Trump

Tragedia en Filipinas: ya son 52 los muertos por el hundimiento de una embarcación

Tragedia en Canadá: 10 muertos tras un tiroteo en una escuela

Un crack del fútbol mundial se defendió, tras quedar implicado en el caso Epstein

Un alto funcionario de Trump reconoció visitas a la isla de Jeffrey Epstein

El nuevo arzobispo de Nueva York citó a Bad Bunny en su primera misa

España: Felipe González le daría la espalda a Pedro Sánchez si es candidato

Estados Unidos bombardeó otra supuesta lancha narco en el Océano Pacífico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
jimmy kimmel banco a bad bunny y fulmino a trump video
Video

Jimmy Kimmel bancó a Bad Bunny y fulminó a Trump

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Se hizo pasar por el Pequeño J, amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800
Justicia

Se hizo pasar por el "Pequeño J", amenazó con descuartizar empleadas de Naturgy y le prohibieron llamar al 0800

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones
En Rawson

Le disparó a su propio nieto y ahora está prófugo: le secuestraron armas, cocaína y casi $2,7millones

Te Puede Interesar

Más cambios en el Ministerio Público y dos fueros revolucionados con la medida
Fiscalía General

Más cambios en el Ministerio Público y dos fueros revolucionados con la medida

Por Luz Ochoa
Fernández y Vargas Arizu (a la derecha de la foto) encabezaron el encuentro con la Cámara Argentina del Mosto en medio de la discusión por los precios de la uva.
Reunión clave en San Juan

Ministros cuyanos y mosteras, cara a cara por los precios en una cosecha con menos uva

El ahora recapturado es subido a un móvil policial.
Recapturado

Allanaron una casa en la "Cueva del Chancho" por un robo y detuvieron a un prófugo del penal

Marihuana y cocaína encabezan el ranking de sustancias ilegales de consumo en San Juan, seguidas de cerca por las apuestas digitales
Consumos problemáticos

Marihuana y cocaína encabezan el ranking de sustancias ilegales de consumo en San Juan, seguidas de cerca por las apuestas digitales

La CGT y las dos CTA encabezaron la marcha en San Juan y calificaron a la reforma laboral como una vuelta al siglo XIX
Protesta

La CGT y las dos CTA encabezaron la marcha en San Juan y calificaron a la reforma laboral como "una vuelta al siglo XIX"