miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Conflicto

El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia de la UE

Por una ajustada votación, la Eurocámara decidió paralizar el tratado de libre comercio y solicitar que la Justicia europea determine si el convenio firmado en Paraguay respeta los tratados del bloque. La medida generó festejos entre agricultores y críticas de la Comisión Europea.

Por Redacción Tiempo de San Juan
el-presidente-javier-milei-en-la-foto-de-familia-R3JUBSELKVDO3ENEJ5R3EVP2NI

El Parlamento Europeo resolvió este miércoles paralizar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur y remitir el caso al Tribunal de Justicia de la UE, tras una votación ajustada que terminó con 334 votos a favor y 324 en contra. Con esta decisión, el máximo órgano judicial del bloque, con sede en Luxemburgo, deberá analizar si el convenio firmado recientemente en Paraguay se ajusta a los tratados constitutivos de la Unión de los 27.

Lee además
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Punto de vista

Trump, tajante en Davos: "Ningún país está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"
descarrilaron dos trenes mas en espana: murio el conductor y hay 15 heridos
Accidente ferroviario

Descarrilaron dos trenes más en España: murió el conductor y hay 15 heridos

El resultado fue celebrado por agricultores que se manifestaban frente a la sede del Parlamento en Estrasburgo, mientras que desde la Comisión Europea expresaron su malestar. La presidenta del organismo, Ursula von der Leyen, había firmado el acuerdo el fin de semana pasado junto a los mandatarios del Mercosur, en una ceremonia realizada el 18 de enero en Asunción.

De ese acto participaron como testigos de honor el presidente argentino Javier Milei, su par de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente anfitrión, Santiago Peña. También asistieron los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Panamá, José Mulino, países que se encuentran en distintas etapas de incorporación al bloque sudamericano.

Desde la Comisión Europea cuestionaron la decisión del Parlamento. “Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas en esta moción no están justificadas”, sostuvo Olof Gill, portavoz del organismo, que además recordó que el Ejecutivo comunitario aún tiene la posibilidad de aplicar el tratado de manera provisional.

El acuerdo UE–Mercosur apunta a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, que abarcaría a más de 720 millones de consumidores de Europa, Brasil, la Argentina, Paraguay y Uruguay. Sin embargo, para entrar plenamente en vigor necesita la aprobación final de los Estados miembros.

En paralelo, un grupo de 144 eurodiputados ya había presentado un recurso ante el Tribunal de Justicia para que se expida sobre si el tratado puede aplicarse antes de su ratificación completa y si algunas de sus disposiciones limitan la capacidad de la UE para fijar políticas medioambientales y de protección al consumidor. Estos procesos suelen demorar alrededor de dos años.

La reacción de Francia

Entre los principales detractores del acuerdo se encuentra Francia, el mayor productor agrícola de la UE, que advierte que el tratado podría disparar las importaciones de carne vacuna, azúcar y aves de corral a bajo costo, en perjuicio de los productores locales.

Tras la votación, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, celebró la decisión y afirmó que el Parlamento Europeo actuó “en coherencia con la posición que Francia ha defendido”. “Francia sabe decir no cuando es necesario, y a menudo la historia le da la razón”, expresó, y agregó: “La lucha continúa para proteger nuestra agricultura y garantizar nuestra soberanía alimentaria”.

Temas
Seguí leyendo

El fuerte 'ataque' de Trump a Europa: tropas a Groenlandia, aranceles del 200% a Francia y amenazas a Gran Bretaña

La abogada argentina retenida en Brasil habló al abandonar el departamento que ocupaba: qué dijo

Donald Trump publicó una provocadora foto que lo muestra conquistando Groenlandia en la previa de Davos

Rescataron a dos turistas argentinos que fueron arrastrados por el mar en La Serena

La investigación del accidente de tren en España apunta a una rotura de la vía, pero se busca esclarecer si fue causa o consecuencia del descarrilamiento

El oro y la plata alcanzan precios récord: hasta dónde pueden subir en medio de la tensión geopolítica global

"Tremendamente extraño": qué se sabe de las causas de la tragedia ferroviaria en España

Tras un fin de semana sangriento, Guatemala amaneció bajo estado de sitio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Punto de vista

Trump, tajante en Davos: "Ningún país está en condiciones de proteger Groenlandia, salvo Estados Unidos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Helen Cai asumirá como nueva responsable financiera de Barrick desde marzo. La minera opera en San Juan la mina Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.
Minería

Cambios en la conducción de Barrick, la minera que opera Veladero en San Juan

Te Puede Interesar

Hay rumores de que el hipermercado Libertad atraviesa un proceso de ajuste y reordenamiento que podría derivar en un cambio de operador en uno de los puntos comerciales más importantes de la provincia.
Incertidumbre en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

Por Elizabeth Pérez
Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso
Inseguridad

Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso

San Juan ocupa el cuarto lugar de las provincias más caras a la hora de hacer la compra mensual en los supermercados.
Provincia por provincia

Ranking nacional del changuito: qué lugar ocupa San Juan en el monto de la compra mensual del supermercado

La Fiesta Nacional de la Destreza Criolla y el Folclore 2026 vivirá su XXIV edición entre los próximos 6, 7 y 8 de febrero en Rawson. Los tickets ya están a la venta.
En Rawson

La Fiesta de la Destreza Criolla ya tiene grilla de artistas: conocela y mirá el valor de las entradas

Un motociclista sanjuanino relató cómo fue embestido por una camioneta con una casa rodante en Albardón, cuyo conductor se dio a la fuga.
En Albardón

El escalofriante relato de un sanjuanino que fue embestido por una camioneta: "Me la tiró encima"