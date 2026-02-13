viernes 13 de febrero 2026

Tragedia

Funcionario brasileño mató a un hijo, hirió a otro y se suicidó, por la infidelidad de su esposa

El hombre atacó a los niños tras publicar una carta de despedida en sus redes sociales. El menor de 8 años permanece internado en estado crítico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un hecho de extrema violencia conmocionó a Itumbiara, en el sur del estado brasileño de Goiás. Thales Machado, secretario de Gobierno del municipio, disparó contra sus dos hijos y luego se quitó la vida, según reportes de la prensa local y autoridades.

El mayor, de 12 años, fue trasladado para recibir atención médica pero murió a raíz de las heridas. El menor, de 8, fue internado en estado crítico y el caso quedó bajo investigación de la Policía Civil del estado.

Posteos previos y una carta atribuida al funcionario

Medios brasileños indicaron que, horas antes, Machado publicó mensajes en redes sociales con referencias a su familia y una carta de despedida. Parte de ese contenido fue eliminado tras la difusión del caso, mientras avanzaba el trabajo pericial y la recolección de testimonios.

También trascendió que el funcionario mencionaba conflictos de pareja y una presunta infidelidad como parte del contexto personal. La investigación, por ahora, busca reconstruir la secuencia y confirmar formalmente los elementos incorporados al expediente.

Investigación, luto oficial y reacción política

El Grupo de Investigación de Homicidios (GIH) quedó a cargo del caso y, según reportes, no había indicios iniciales de participación de terceras personas. La calificación informada por la prensa incluye homicidio, tentativa de homicidio y suicidio.

La Alcaldía de Itumbiara decretó tres días de luto oficial y anunció cambios en el funcionamiento de servicios municipales durante ese período. En el plano político, el gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, expresó solidaridad y remarcó la gravedad de los episodios de violencia doméstica con niños como víctimas.

Qué es la violencia vicaria

En la cobertura del caso reapareció el concepto de violencia vicaria, usado para describir agresiones contra hijos u otros seres queridos con el objetivo de dañar a la madre. La Universidad Complutense de Madrid lo aborda como una de las expresiones más crueles de la violencia de género.

La psicóloga Sonia Vaccaro, quien acuñó el término, explicó en entrevistas que este tipo de violencia suele intensificarse en contextos de separación, divorcio o cuando la mujer inicia una nueva relación.

