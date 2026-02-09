lunes 9 de febrero 2026

Renuncia

Quién es Demián Reidel, el funcionario cercano a Javier Milei que se fue por denuncias de corrupción

Demián Reidel ya renunció a dos cargos en la gestión libertaria.

Por Agencia NA
image

Demián Reidel, quien este lunes renunció a la titularidad de Nucleoeléctrica, es licenciado en Física del Instituto Balseiro, tiene un máster en Matemática Financiera de la Universidad de Chicago y es investigador de Harvard. Fue dueño de un fondo de inversión en Estados Unidos y vicepresidente del Banco Central (BCRA) durante la gestión de Mauricio Macri.

Comenzó su carrera en el sector financiero en el área de investigación sobre mercados emergentes en el banco JP Morgan y luego estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes en Goldman Sachs.

Es cofundador del fondo de cobertura QFR Capital Management y se desempeña como profesor de posgrados en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). En 2019 fue nombrado investigador senior del Centro Mossavar-Rahmani de Negocios y Gobierno en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

Durante la campaña presidencial de Milei había sonado como candidato para ocupar la presidencia de la entidad monetaria, que finalmente quedó a cargo de Santiago Bausili.

Finalmente, Reidel fue designado jefe del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei, un cargo que desempeñó ad honorem. En paralelo, desde abril de 2025 ejerció como presidente de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA), responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.

El 17 de julio de ese año, Reidel renunció como jefe de asesores del Presidente. La salida fue comunicada a través de un decreto en el Boletín Oficial, que llevó la firma de Milei y del entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, que se limitó a aceptar la renuncia y agradecerle “los servicios prestados”.

Ahora, abandonó su cargo al frente de Nucleoeléctrica Argentina tras las denuncias de irregularidades en la empresa.

Temas
