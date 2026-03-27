Con críticas al kirchnerismo, Mauricio Macri también festejó el fallo por YPF

El ex presidente Mauricio Macri celebró hoy el fallo del tribunal de apelaciones de Estados Unidos en la causa YPF, que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar cerca de 18 mil millones de dólares, al considerar que “termina una pesadilla” para la Argentina, y criticó a Cristina Kirchner por la expropiación de la compañía.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el líder del PRO sostuvo que la situación se originó durante el gobierno de Cristina Kirchner con una “expropiación ilegal” que, recordó, su espacio político rechazó en el Congreso y advirtió que traería consecuencias negativas.

En esa línea, Macri destacó que los argumentos utilizados por la cámara de apelaciones coinciden con los presentados en su momento por la Procuración del Tesoro durante su gestión.

“Comparto la gran alegría que tenemos los argentinos hoy por el fallo del tribunal de Apelaciones de EE.UU. que dejó sin efecto la sentencia que obligaba al país a pagar casi 18 mil millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF”, sostuvo en su mensaje en X.

El lídel del PRO dijo que “de esta manera termina una pesadilla que comenzó con el gobierno de Cristina Kirchner, con una expropiación ilegal que fue votada en contra por los diputados del PRO y que, como anticipé en su momento, iba a traer muchos problemas”.

“Es indignante ver hoy a Cristina presumiendo desde su prisión domiciliaria que este fallo le da la razón a aquel atropello. Los argumentos que tomó la cámara de apelaciones norteamericana son los mismos que originalmente presentó nuestro procurador, Bernardo Saravia Frías, lo que da un nuevo valor a su gran desempeño”, continuó.

También, Macri destacó que “en estos dos años de gobierno, la tenacidad de la defensa de la actual Procuración fue la que finalmente permitió alcanzar el éxito”.

“Como sea, hoy es un día de alegría. El puño que hubiese significado para todos los argentinos el pago de esa condena ya quedó atrás. Es hora de dar el próximo paso para que la riqueza de la energía nacional nos ayude a reparar los daños de tantos años perdidos”, cerró.