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Cadena nacional

Milei destacó la "pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno" tras el fallo de YPF

El Presidente brindó un breve mensaje por cadena nacional.

Por Agencia NA
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El presidente Javier Milei destacó este viernes que el fallo favorable a Argentina por la estatización de YPF se logró gracias a “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”.

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Es una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica”, dijo Milei, al destacar que el monto que Argentina evitó pagar equivale a “70 millones de jubilaciones mínimas” y “era virtualmente imposible” de abonar.

También anunció que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones.

“Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado”, subrayó.

Fue a través de un mensaje por cadena nacional grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

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