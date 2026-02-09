lunes 9 de febrero 2026

Casa Rosada

Renunció uno de los hombres claves del gobierno de Javier Milei

Demian Reidel, titular de Nucleoeléctrica Argentina, renunció a su cargo. En las últimas semanas había sumado denuncias por corrupción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), Demián Reidel, renunció este lunes tras quedar bajo sospecha de casos de corrupción.

Fuentes oficiales detallaron que Juan Martín Campos será el nuevo presidente del directorio y se hará cargo de su puesto.

El físico y economista presentó su renuncia este mediodía en medio de acusaciones por sobreprecios en servicios de limpieza y prestaciones tecnológicas en la compañía. El amigo personal del presidente Javier Milei podría continuar como asesor, cargo al que renunció en julio del 2025 para integrar el directorio de la empresa.

Embed - Asesor de Milei: “El único problema de Argentina es que está llena de argentinos"

La dimisión de Reidel se dio en medio de un proceso de renovación de autoridades, en la que solo prevaleció el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher.

Se trata de uno de los funcionarios claves para el proceso de privatización que desempeña la administración, que integra el ecosistema del asesor presidencial, Santiago Caputo.

De esta forma, luego de la asamblea de accionistas, el bioquimíco especializado en seguridad nuclear y reactores Juan Martín Campos liderará el directorio cuya vicepresidencia estará en manos del ingeniero químico Martín Porro, quien preside además la Comisión de Energía Atómica (CNEA).

Las direcciones estarán integradas por el abogado Diego Chaher; el ingeniero químico, Diego Garde, especialista en tecnología nuclear por el Instituto Balseiro; y Javier Grinspun, miembro desingado por la CNEA.

A través de su cuenta de X, el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, oficializó los cambios y celebró las nuevas designaciones.

image

“Me complace anunciar que en el día de la fecha, debido al traspaso de las acciones de la Secretaría de Energía a la Secretaría de Asuntos Nucleares, celebramos asamblea para designar al nuevo Directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. el cual tendrá como mandato sostener los más altos estándares de seguridad y operación, completar la incorporación de capital privado y culminar la extensión de vida de Atucha I”, sostuvo.

“Agradezco a la gestión del directorio saliente y les deseo éxitos en sus próximos desafíos”, precisó.

