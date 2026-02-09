lunes 9 de febrero 2026

En la mira

Tras el salto de Facundo Valentín a LLA, ¿qué decisión tomará el PJ?

Participó en un encuentro de La Libertad Avanza pero aún mantiene su afiliación justicialista. La incógnita política dentro del PJ.

Por Florencia García
valentin

¿Qué pasará ahora con Facundo Valentín? Esa es la pregunta que comenzó a resonar con fuerza en el tablero político local luego de que el dirigente, afiliado al Partido Justicialista, apareciera públicamente vinculado a La Libertad Avanza (LLA).

El interrogante se instaló tras el encuentro que el espacio libertario realizó el fin de semana pasado en la Quinta Los Amigos, en Médano de Oro, donde LLA selló una reunión con representantes de los 19 departamentos y mostró la incorporación de nuevas figuras al armado mileísta. Entre ellas, llamó la atención la presencia de Valentín, un dirigente con trayectoria territorial en Capital, donde desarrolla trabajo social junto a merenderos y mantiene contacto directo con referentes barriales.

La situación abre un escenario de tensión política: Valentín no renunció a su afiliación al Partido Justicialista, pese a su acercamiento explícito al espacio que lidera Javier Milei. Esto plantea una incógnita clave dentro del PJ: ¿podrían avanzar con una eventual expulsión?

El caso de Valentín encuentra un antecedente de expulsión dentro del Partido Justicialista. En 2022, el entonces presidente del PJ sanjuanino, Sergio Uñac, resolvió el desplazamiento inmediato del titular de la Junta Departamental de Concepción, Marcelo Caruso, tras un episodio ocurrido en el marco de las actividades por el 103º aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón. La decisión se tomó luego de que se difundieran imágenes de niños participando en una actividad partidaria que incluía dibujos con el rostro de Eva Perón, lo que generó un fuerte rechazo social y un sinnúmero de críticas. El hecho fue considerado una falta grave, motivo por el cual la conducción partidaria avanzó con una sanción.

La salida de Emilio Baistrocchi

Emilio Baistrocchi, exintendente capitalino y referente del espacio al que supo pertenecer Valentín, renunció al Partido Justicialista tras 18 años de afiliación, luego de la confirmación de la Lista Unidad y de las nuevas autoridades que presidirán las Juntas Departamentales del PJ, en 2024. "“Me voy, y me llevo conmigo mis convicciones”, dijo tras su partida. Su salida marcó un quiebre y dejó expuestas las tensiones internas.

