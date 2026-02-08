Pichetto acusó al Gobierno de "ejecutar un plan deliberado" para destruir la industria

Miguel Ángel Pichetto, diputado nacional de Encuentro Federal, afirmó que el Gobierno nacional está llevando adelante un “proceso de destrucción de la industria nacional bajo una mirada ideológica que atrasa dos siglos y que desprecia el valor del empresariado local”.

El legislador fue categórico al señalar que los ataques del presidente Javier Milei hacia figuras como Paolo Rocca y el sector textil no son exabruptos, sino parte de una “estrategia para eliminar un entramado productivo” que la gestión considera un gasto. "Es totalmente disparatado y poco conveniente en los intereses de la nación que el presidente ataque al principal empresario de la Argentina; esto marca una línea hacia la destrucción de la industria", disparó el diputado, vinculando esta tendencia a asesores oficiales que buscan transformar al país en un productor primario para pocos habitantes, ignorando la realidad de 50 millones de argentinos.

Por Splendid AM 990, el dirigente de Encuentro Federal analizó la política de apertura comercial y la calificó como una "mirada estúpida" de libre mercado que no se condice con el proteccionismo que hoy aplican potencias como Estados Unidos. En ese sentido, cuestionó que el alineamiento con Donald Trump “no se traduzca en una defensa de la producción propia”, destacando que “el acero y el aluminio nacional siguen sufriendo aranceles del 50%” mientras el mercado interno es "devastado" por productos chinos.

"La mirada de Sturzenegger atrasa 200 años. El mundo hoy protege a sus empresas y cuida sus empleos; China entra a un mercado y lo deja devastado, y acá tenemos una mirada de libre comercio de la época de Adam Smith", denunció Pichetto, quien también advirtió que la reforma laboral carecerá de impacto real si se mantiene la recesión y los salarios de miseria.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en términos institucionales, Pichetto calificó la renuncia de Marco Lavagna al INDEC como un “golpe a la confianza internacional” y rechazó la creación de oficinas oficiales para hostigar al periodismo, tildando estas prácticas de "propias de modelos altamente autoritarios".

Finalmente, el legislador envió un mensaje hacia la interna del peronismo, instando a su espacio a modernizarse y dejar atrás consignas que considera terminadas. "El Estado presente, los planeros y el género son banderas que están viejas y liquidadas en la opinión pública. El peronismo tiene que volver a recuperar la previsibilidad, el mundo del trabajo y el capitalismo productivo si quiere ser alternativa de poder", concluyó.

