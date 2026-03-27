Lilia Lemoine se queda con la presidencia de una comisión clave en Diputados

La diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine parte como favorita para encabezar la determinante comisión de Juicio Político, un cuerpo que el oficialismo intentará mantener cerrado bajo cuatro llaves hasta el final del mandato de Javier Milei para ponerle un tapón a eventuales pedidos opositores de remoción del presidente.

La decisión de encumbrar a la legisladora y cosplayer libertaria surgió de la propia cúpula del Gobierno, y cuenta con la venia del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Con la designación de Lemoine en Juicio Político normalizará una comisión que cuyo funcionamiento estuvo paralizado y desvirtuado desde la fallida designación de autoridades en abril del 2024.

Idas y vueltas por la interna libertaria

Sin aval interno suficiente, la entonces diputada nacional de La Libertad Avanza Marcela Pagano había conseguido los votos necesarios para su designación como presidenta de la comisión, pero Menem recibió una contraorden de Karina Milei e intentó frenar el nombramiento a último momento anulando la convocatoria a la reunión constitutiva.

La comisión quedó en un limbo administrativo, sin resolución: mientras Menem impulsaba a Bertie Benegas Lynch para el cargo, Pagano insistía contra viento y marea en que ella había sido ungida legítimamente y acusó al riojano de boicotear y violar el reglamento.

Su perseverancia le costó su permanencia en La Libertad Avanza, donde la convivencia se volvió insostenible, especialmente por la relación rota con Menem.

Antes de romper con La Libertad Avanza, proceso que se postergó varios meses, Pagano ya se había convertido en el blanco predilecto de su archi enemiga interna, Lilia Lemoine, con quien protagonizó cruces despiadados en redes sociales y también en el recinto de la Cámara de Diputados.

La elección de la rubia libertaria para presidir Juicio Político, en consecuencia, cobra un sentido adicional y le agrega morbo a la historia, ya que viene a ocupar el rol que Pagano reclamó para sí misma durante casi dos años.

Durante todo ese tiempo, a causa de la vacancia de autoridades en Juicio Político, la comisión estuvo congelada y esa situación le sirvió al oficialismo para prevenir eventuales daños, ya que dejó a la oposición sin el único vehículo disponible para iniciar el jury de enjuiciamiento a Milei en el Congreso.

Eran tiempos en que la oposición estaba más sólida y podía hipotéticamente reunir mayorías para sentar al presidente en el banquillo, aunque posteriormente no tuviera las dos terceras partes de cada una de las cámaras para removerlo del cargo.

Ahora, con el oficialismo pisando más fuerte en los dos cuerpos del Congreso y la conducción de la comisión a cargo de una incondicional, se reducen al mínimo los riesgos.

De todos modos, a la oposición le quedará como último recurso la herramienta de los emplazamientos en el recinto, un instrumento que utilizó hasta el cansancio el año pasado.

El patrocinio de la Casa Rosada a Lemoine para que ocupe la presidencia de Juicio Político ocurre en paralelo al impulso a Sebastián Pareja para que encabece la comisión Bicameral de Inteligencia.