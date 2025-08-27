miércoles 27 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo

Otra fuerte pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, en Diputados

El enfrentamiento entre la libertaria más cercana a Javier Milei, y la ex periodista que abandonó el bloque oficialista sumó otro round.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La presentación del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados llegó rápidamente al conflicto. La primera tanda de preguntas culminó con un escándalo protagonizado por diputados del oficialismo y aquellos que hasta hace poco más de una semana formaban parte de La Libertad Avanza y formaron el bloque Coherencia.

Lee además
lilia lemoine aseguro que el atentado contra cristina kirchner fue armado por el albertismo
Polémica

Lilia Lemoine aseguró que el atentado contra Cristina Kirchner fue "armado por el albertismo"
Lilia Lamoine, referente de La Libertad Avanza.
En las redes

Lilia Lemoine desató la polémica tras apuntar contra los residentes del Garrahan: qué dijo

El primero en romper el “hielo” fue Carlos D’Alessandro, quien habló sobre las denuncias de corrupción en la Agencia de Discapacidad y le preguntó al Jefe de Gabinete si el oficialismo podría haber evitado elegir a Martín Menem -mencionado en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo- como presidente de la Cámara.

La pregunta provocó los primeros gritos libertarios en contra de sus excompañeros de bloque, quienes a partir del cambio quedaron ubicados en otro sector del recinto, detrás de La Libertad Avanza. La legisladora Lemoine fue una de las que más gritó y eligió el calificativo “traidor”.

Pero el momento de mayor tensión llegó cuando la diputada Marcela Pagano, enfrentada con el oficialismo hace varios meses, empezó a preguntarle a Francos por supuestos exagentes de inteligencia que se encuentran trabajando bajo su órbita.

En ese momento, las diputadas oficialistas María Emilia Orosco, Lilia Lemoine y Juliana Santillán se pararon y empezaron a molestar a la legisladora que hacía uso de la palabra.

image

Primero Orosco intentó tapar el contacto visual entre Pagano y Francos. Luego Lemoine y Santillán se sumaron a la estrategia, empezaron a intercambiar gritos e incluso empezaron a hacer videos con sus celulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LJS_caba/status/1960747004281413634&partner=&hide_thread=false

Así, el recinto se transformó en una escena dantesca, con varias diputadas a los gritos y paradas en los pasillos, el presidente Menem pidiendo calma y Francos observando la escena esperando el momento oportuno para contestar las preguntas que le habían hecho.

Menem recibió reclamos para que las libertarias retornaran a sus asientos. El presidente del cuerpo se negó aduciendo que todos los diputados se mueven todo el tiempo y los cuestionamientos siguieron.

El diputado del bloque Democracia, Fernando Carbajal, se acercó a la presidencia para pedir lo mismo. Rápidamente se sumó la libertaria Nadia Márquez, quien defendió a sus compañeras y aseguró que no la estaban amenazando. Las charlas, que deberían ser privadas, se escucharon en toda la sala porque los micrófonos estaban abiertos.

En el medio de esto, el bloque libertario denunció a Carbajal de “invitar a pelear” a la diputada Valverde. El radical respondió señalando que fueron las mujeres del bloque quienes la insultaron. “Esto es un papelón”, expresó el diputado del MID, Oscar Zago, al pedir “un cuarto intermedio, con una reunión urgente entre los presidentes de los bloques y el presidente de la cámara”. Pero Menem lo negó.

La sesión continuó, las diputadas Santillán y Lemoine estuvieron un largo tiempo paradas rodeando a Pagano, sus compañeros de bloque se reían, el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, no hacía gestos pero lo saludaba a Carbajal y le pedía que vuelva a su banca con tranquilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/lilialemoine/status/1960760003033489649?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960760003033489649%7Ctwgr%5Ed2153c2a23cfa5da129b942e757445350f525f9b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Fpolitica%2F2025%2F08%2F27%2Flilia-lemoine-y-marcela-pagano-protagonizaron-un-nuevo-bochorno-en-a-camara-de-diputados%2F&partner=&hide_thread=false

“El clima de la sesión ya había cambiado y las preguntas por las denuncias de corrupción se fueron acumulando”. Pasado un buen rato y con la segunda tanda de preguntas ya arrancada en donde el bloque de Democracia las concentraba, las diputadas libertarias desistieron de su rol y se retiraron al bajo recinto. Pero el clima de la sesión ya había cambiado y las preguntas por las denuncias de corrupción se fueron acumulando, y el malestar de la oposición por el rol del bloque libertarios se empezó a incrementar.

Temas
Seguí leyendo

Lilia Lemoine le pidió a Victoria Villarruel que "renuncie"

Con un fuerte mensaje federal, Provincias Unidas inició su campaña en el corazón cordillerano

Ahora, el gobierno responsabilizó de la inestabilidad financiera al gobierno de Mauricio Macri

El gobierno logró renovar todos los vencimientos de la deuda, con tasas de hasta el 86%

El Gordo Dan aseguró que hoy quisieron matar a Javier Milei

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

Bajísima participación en las elecciones de la Federación Universitaria y centros de estudiantes en la UNSJ

En San Juan, el pago por adicionales a policías se recuperó un 520% en dos años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al congreso
Grave

Grave accidente de una diputada nacional, mientras viajaba al Congreso

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación
Confuso episodio

Un policía sanjuanino resultó baleado en una pierna en una casa del barrio La Estación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición
Investigación

Horror en Rawson: un hombre fue hallado muerto y en avanzado estado de descomposición

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan.
Info importante

Con aumento del 1,9%, los empleados públicos de San Juan ya tienen fecha de cobro

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Dilexis
Preocupación en Albardón

Los dos motivos que llevaron a Dilexis a la grave crisis

El ex gobernador Sergio Uñac y su primo, Gustavo Monti, en la inauguración de una agencia de motos y utilitarios el 2 de julio del 2021. 
Investigación

Acueducto: por primera vez, el informe que alertó al gobierno de Uñac sobre deficiencias en las tuberías de la firma vinculada a su primo

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año
Un poco de historia

Santa Rosa y su tormenta: el mito y la santa detrás del temporal más esperado del año