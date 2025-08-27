Otra fuerte pelea entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, en Diputados

La presentación del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos , en la Cámara de Diputados llegó rápidamente al conflicto. La primera tanda de preguntas culminó con un escándalo protagonizado por diputados del oficialismo y aquellos que hasta hace poco más de una semana formaban parte de La Libertad Avanza y formaron el bloque Coherencia .

En las redes Lilia Lemoine desató la polémica tras apuntar contra los residentes del Garrahan: qué dijo

El primero en romper el “hielo” fue Carlos D’Alessandro , quien habló sobre las denuncias de corrupción en la Agencia de Discapacidad y le preguntó al Jefe de Gabinete si el oficialismo podría haber evitado elegir a Martín Menem -mencionado en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo- como presidente de la Cámara.

La pregunta provocó los primeros gritos libertarios en contra de sus excompañeros de bloque, quienes a partir del cambio quedaron ubicados en otro sector del recinto, detrás de La Libertad Avanza. La legisladora Lemoine fue una de las que más gritó y eligió el calificativo “traidor”.

Pero el momento de mayor tensión llegó cuando la diputada Marcela Pagano, enfrentada con el oficialismo hace varios meses, empezó a preguntarle a Francos por supuestos exagentes de inteligencia que se encuentran trabajando bajo su órbita.

En ese momento, las diputadas oficialistas María Emilia Orosco, Lilia Lemoine y Juliana Santillán se pararon y empezaron a molestar a la legisladora que hacía uso de la palabra.

image

Primero Orosco intentó tapar el contacto visual entre Pagano y Francos. Luego Lemoine y Santillán se sumaron a la estrategia, empezaron a intercambiar gritos e incluso empezaron a hacer videos con sus celulares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LJS_caba/status/1960747004281413634&partner=&hide_thread=false PAGANO VS LEMOINE



Esto es mejor que showmatch LPM JAJAJAJAJA. pic.twitter.com/YSJvLFvVkj — Santoro El toro (@LJS_caba) August 27, 2025

Así, el recinto se transformó en una escena dantesca, con varias diputadas a los gritos y paradas en los pasillos, el presidente Menem pidiendo calma y Francos observando la escena esperando el momento oportuno para contestar las preguntas que le habían hecho.

Menem recibió reclamos para que las libertarias retornaran a sus asientos. El presidente del cuerpo se negó aduciendo que todos los diputados se mueven todo el tiempo y los cuestionamientos siguieron.

El diputado del bloque Democracia, Fernando Carbajal, se acercó a la presidencia para pedir lo mismo. Rápidamente se sumó la libertaria Nadia Márquez, quien defendió a sus compañeras y aseguró que no la estaban amenazando. Las charlas, que deberían ser privadas, se escucharon en toda la sala porque los micrófonos estaban abiertos.

En el medio de esto, el bloque libertario denunció a Carbajal de “invitar a pelear” a la diputada Valverde. El radical respondió señalando que fueron las mujeres del bloque quienes la insultaron. “Esto es un papelón”, expresó el diputado del MID, Oscar Zago, al pedir “un cuarto intermedio, con una reunión urgente entre los presidentes de los bloques y el presidente de la cámara”. Pero Menem lo negó.

La sesión continuó, las diputadas Santillán y Lemoine estuvieron un largo tiempo paradas rodeando a Pagano, sus compañeros de bloque se reían, el titular del bloque del PRO, Cristian Ritondo, no hacía gestos pero lo saludaba a Carbajal y le pedía que vuelva a su banca con tranquilidad.

“El clima de la sesión ya había cambiado y las preguntas por las denuncias de corrupción se fueron acumulando”. Pasado un buen rato y con la segunda tanda de preguntas ya arrancada en donde el bloque de Democracia las concentraba, las diputadas libertarias desistieron de su rol y se retiraron al bajo recinto. Pero el clima de la sesión ya había cambiado y las preguntas por las denuncias de corrupción se fueron acumulando, y el malestar de la oposición por el rol del bloque libertarios se empezó a incrementar.