Un tiroteo en un country de Florida dejó varios muertos

Varias personas murieron a causa de un tiroteo ocurrido en una residencia del condado de Sarasota, en el estado estadounidense de Florida, informaron las autoridades locales.

“Varias víctimas han fallecido. Ninguna de ellas ha sido identificada”, precisó la oficina del sheriff del condado de Sarasota en redes sociales, y agregó que se está llevando a cabo una investigación sobre el terreno.

Un arma fue recuperada de la escena, según las informaciones que indicaron que el incidente provocó una respuesta masiva de las agencias del orden.

Las autoridades aseguraron que en estos momentos no existe ninguna amenaza para el público en general.

Estados Unidos registró en 2025 un total de 38.789 muertes por violencia con armas de fuego y 407 tiroteos masivos, según datos de la organización sin fines de lucro Archivo de Violencia Armada (GVA).