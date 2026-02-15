domingo 15 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este domingo

Trump exigió el desarme total e inmediato de Hamas y anunció US$5000 millones para la reconstrucción de Gaza

Dijo que esos fondos fueron comprometidos por los países miembros de la llamada “Junta de Paz”, que integra la Argentina.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

El presidente estadounidense, Donald Trump, le pidió a Hamas que avance en su desarme, dentro del plan de posguerra para Gaza y anunció que los integrantes de su llamada “Junta de Paz, que integra la Argentina”, comprometieron 5000 millones de dólares para la reconstrucción de ese territorio palestino.

Lee además
carnaval de rio de janeiro: una carroza perdio el control y aplasto a tres personas
Video

Carnaval de Río de Janeiro: una carroza perdió el control y aplastó a tres personas
conmocion en francia: murio el joven golpeado por un grupo frente a una universidad de lyon
Violencia

Conmoción en Francia: murió el joven golpeado por un grupo frente a una universidad de Lyon

“Muy importante, Hamás tiene que cumplir con su compromiso de desmilitarización total e inmediata”, dijo Trump en la plataforma Truth Social este domingo.

El desarme es un elemento clave de la segunda fase del plan de alto el fuego negociado por Estados Unidos, sellado en octubre entre Israel y el grupo palestino para poner fin a la guerra desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel de octubre de 2023.

¿Qué está pasando en Gaza?

Naciones Unidas aprobó el plan en noviembre. La segunda fase estipula que las fuerzas israelíes se retiren gradualmente de Gaza y que Hamás se desarme, con el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para garantizar la seguridad.

Hamás afirmó repetidamente que el desarme es una línea roja, aunque indicó que podría considerar la entrega de sus armas a una futura autoridad gobernante palestina.

Ambas partes se acusan mutuamente a diario de violaciones del alto el fuego. Aunque originalmente se concibió para supervisar la reconstrucción de Gaza, el estatuto de la “Junta de Paz” no parece limitar su función al territorio palestino.

“La Junta de Paz tiene un potencial ilimitado”, declaró Trump el domingo en su publicación.T ras una reunión inicial en el marco del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en enero, la junta se reunirá el jueves en la capital estadounidense.

Trump afirmó que los 5000 millones de dólares prometidos por los Estados miembros se anunciarían formalmente en ese momento, y que esos países también “comprometieron a miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes”.

Se solicitó a los países el pago de 5000 millones de dólares para ser miembros permanentes de la junta. La invitación al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo país invadió Ucrania en 2022, causó críticas. Aliados clave de Estados Unidos, como Francia o Reino Unido, manifestaron dudas al respecto. Trump sostuvo que la organización trabajará “en conjunto” con Naciones Unidas.

“La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más trascendental de la historia”, afirmó. En virtud del plan de alto el fuego, también se creóo un comité tecnocrático palestino con el objetivo de asumir el gobierno en la devastada Franja de Gaza.

Temas
Seguí leyendo

Trump elimina una regulación clave y abre la puerta a borrar el botón Start/Stop de los autos

El papa León XIV propuso un "ayuno de la lengua": ¿para quiénes?

Donald Trump anunció que visitará Venezuela

Funcionario brasileño mató a un hijo, hirió a otro y se suicidó, por la infidelidad de su esposa

Pese al envío de un portaviones norteamericano a Oriente Medio, Irán declaró "innegociable" su política misilística

Un fármaco contra el cáncer de pulmón podría potenciar terapias en tumores de ovario resistentes

"Día Mundial del Amante", la efeméride que toma fuerza y se celebra antes de la fecha del amor

Donald Trump revocó legislación climática clave en Estados Unidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
trump elimina una regulacion clave y abre la puerta a borrar el boton start/stop de los autos
Decisión

Trump elimina una regulación clave y abre la puerta a borrar el botón Start/Stop de los autos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025

Lluvias en San Juan
SMN

Domingo lluvioso y con temperaturas agradables en San Juan

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina
Truquito

Sin VPN y fácil de INSTALAR: la app que reemplaza a Magis TV para ver series y películas en Argentina

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres
Dulce espera

La sanjuanina Carolina Oro y el intendente de Ushuaia anunciaron que serán padres

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces
Negocio prometedor

Más allá de la flor de cannabis: el ambicioso plan de San Juan para aprovechar la planta a full, hasta las raíces

Te Puede Interesar

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña
Conmoción

Murió un operario en el campamento del proyecto minero Vicuña

Por Redacción Tiempo de San Juan
El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan
Ansiada visita

El recuerdo de uno de Los Plateros en sus visitas a la Argentina: de cantarle a la familia Menem al vino que espera tomar en San Juan

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita
Primera Nacional

San Martín debutó y se trajo un empate valioso de la complicada cancha de Chacarita

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera
Torneo Apertura

Boca empata 0-0 con Platense en La Bombonera

El hecho del que fue protagonista Madcur el año pasado.
Conmoción

Murió Monir Madcur Ponte, el empresario sanjuanino que estuvo relacionado a un hecho de violencia en el 2025