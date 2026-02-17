Eclipse Solar Anular: de qué se trata y dónde se podrá ver este fenómeno

Un Eclipse Solar Anular, uno de los fenómenos más esperados de este año, habrá este martes 17 de febrero. Este evento se lo conoce también como "anillo de fuego" debido a que provoca un efecto óptico que se produce cuando la Luna cubre casi por completo el disco solar y deja visible únicamente un aro luminoso en su contorno.

Desde el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) informaron que el eclipse comienza a las 09.56 UT y finaliza a las 14.27 UT. La fase anular será a las 11.42 UT y concluirá a las 12.41 UT, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Acerca de dónde será visible este fenómeno natural, las autoridades detallaron que se verá de manera parcial desde el sur de Argentina, Chile y sur de África, mientras que la fase anular (momento donde podrá observar el anillo completo) será en la Antártida.

Los expertos y desde la propia Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informaron que, a diferencia de un eclipse solar total, este evento es reconocido por dejar un anillo luminoso en su contorno debido a la distancia entre Luna, con la Tierra y el Sol, lo que genera que no pueda cubrirla en su totalidad.

De este modo, se recomienda observar este fenómeno con protección de la vista debido a que puede provocar lesiones oculares graves e irreversibles.

Agenda de Eclipses en 2026

3 de marzo - eclipse total de la Luna: comenzará a las 09.49 minutos UT y finalizará a las 13.17 UT. Será visible en todo el Océano Pacífico, toda América, este de Asia y Australia.

comenzará a las 09.49 minutos UT y finalizará a las 13.17 UT. Será visible en todo el Océano Pacífico, toda América, este de Asia y Australia. 12 de agosto- eclipse total de Sol: iniciará a las 15.34 UT y concluirá a las 19.58 UT. En esta ocasión se podrá ver de forma parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa, mientras que la fase total será visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España.

iniciará a las 15.34 UT y concluirá a las 19.58 UT. En esta ocasión se podrá ver de forma parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa, mientras que la fase total será visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. 28 de agosto - eclipse parcial de Luna: arrancará a las 02.33 minutos UT y finalizará a las 05.51 UT. Para esta última fecha se informó que solo se podrá observar en el este del Océano Pacífico, en toda América, Europa y África.

FUENTE: AgenciaNA