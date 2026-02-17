martes 17 de febrero 2026

Tensión

Fuerte ataque del Comando Sur de EEUU a barcos en el pacífico sur y el caribe

La división militar norteamericana informó que el saldo del ataque es de 11 muertos.

Por Agencia NA
image

El Comando Sur de Estados Unidos informó el martes que atacó tres buques en el Pacífico oriental y el Caribe que participaban en operaciones de narcotráfico, con un saldo de 11 muertos.

Cuatro hombres murieron en el primer ataque, otros cuatro en el segundo y tres en el último, según informó la fuerza en la red X y accedió la Agencia Noticias Argentinas.“Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, agrega la información.

