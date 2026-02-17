Fuerte ataque del Comando Sur de EEUU a barcos en el pacífico sur y el caribe

El Comando Sur de Estados Unidos informó el martes que atacó tres buques en el Pacífico oriental y el Caribe que participaban en operaciones de narcotráfico, con un saldo de 11 muertos.

Cuatro hombres murieron en el primer ataque, otros cuatro en el segundo y tres en el último, según informó la fuerza en la red X y accedió la Agencia Noticias Argentinas.“Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, agrega la información.