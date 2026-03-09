lunes 9 de marzo 2026

Medio Oriente

Putin ratifica su "apoyo indefectible" al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí

Este gesto de Moscú se suma a los contactos mantenidos días atrás, cuando Putin conversó telefónicamente con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En una contundente muestra de respaldo geopolítico, el presidente ruso, Vladímir Putin, ofreció este lunes su “apoyo indefectible” a Mojtaba Jameneí, quien fue nombrado nuevo líder supremo de Irán tras el asesinato de su padre, Alí Jameneí, durante el inicio de una ofensiva israelí-estadounidense. A través de un comunicado oficial del Kremlin, Putin reafirmó que “Rusia fue y seguirá siendo un socio fiable” para la República Islámica en un momento de extrema tensión regional.

Un respaldo estratégico ante la "agresión armada"

El mandatario ruso destacó que el desempeño de Mojtaba en su nuevo cargo requerirá de un “gran coraje y dedicación”, considerando que Irán enfrenta actualmente una situación de agresión armada. Putin expresó su confianza en que el nuevo líder continuará "con honor el legado de su padre" y logrará unir al pueblo iraní frente a las "duras pruebas" que atraviesa el país.

Este gesto de Moscú se suma a los contactos mantenidos días atrás, cuando Putin conversó telefónicamente con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian. En dicha instancia, el líder ruso calificó la muerte de Alí Jameneí como una “cínica violación” de las normas internacionales y abogó por un cese inmediato de las hostilidades.

El perfil del sucesor: De la sombra al poder total

Mojtaba Jameneí, de 56 años, fue confirmado como sucesor este domingo por la Asamblea de Expertos. A pesar de haber mantenido un bajo perfil público durante años, es considerado el "guardián más cercano" de su padre y un aliado clave de la Guardia Revolucionaria (Pasdaran). Su nombramiento ha venido acompañado de un cambio en su estatus religioso, siendo presentado ahora como ayatollah, un rango superior al de hoyatoleslam que ostentaba anteriormente.

Diversas fuentes señalan que el nuevo líder posee un perfil de línea dura, incluso superior al de su predecesor. Se le vincula estrechamente con la represión de las protestas de 2009 y con el control de una extensa red de empresas en el extranjero.

Tensión internacional y escalada regional

El respaldo de Rusia contrasta drásticamente con la postura de las potencias occidentales:

  • Estados Unidos: El presidente Donald Trump calificó al nuevo líder como “inaceptable” y un “peso ligero”, advirtiendo que su mandato podría no durar mucho sin la aprobación de Washington.
  • Israel: El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que cualquier sucesor de Alí Jameneí se convertiría automáticamente en un “objetivo” militar.

Mientras tanto, el conflicto sigue impactando la economía global, con el precio del barril de crudo Brent rozando los 120 dólares tras ataques iraníes a infraestructuras energéticas en países del Golfo. En este escenario, Putin asegura mantener contacto permanente con los líderes de la región para abordar la crisis.

