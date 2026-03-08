domingo 8 de marzo 2026

Ludopatía

Brasil: Lula impulsa la prohibición de los casinos digitales

Lo anunció este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer.

Por Agencia NA
LULA

Este domingo 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el presidente del Brasil Luiz Ignacio “Lula” Da Silva impulsó la prohibición de los casinos digitales.

En un discurso que fue seguido por la Agencia Noticias Argentinas, el titular del Poder Ejecutivo brasileño aseguró que impulsa esta medida para proteger a la población e “impedir que los padres endeuden a sus familias”.

“Otro drama que golpea los hogares brasileños es la adicción a las apuestas, aunque la mayoría de los adictos (a las apuestas) son hombres, la cuenta recae en las mujeres, es el dinero de la comida, del alquiler, de la escuela y de los niños desapareciendo en la pantalla de un celular”, dice Lula durante su discurso.

Justamente en el discurso recuerda que “los casinos están prohibidos en Brasil” por lo que “no tiene sentido permitir que el juego del vicio entre en las casas, endeudando a las familias a través del celular”.

Y remate: “trabajemos junto al Gobierno, el Congreso y el Poder Judicial para que estos casinos digitales no sigan endeudando a las familias y destruyendo el hogar”.

