sábado 7 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ataques

Guerra en Medio Oriente: Irán bombardeó el aeropuerto de Dubai

El aeropuerto de Dubai, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció la reanudación parcial de sus operaciones tras el ataque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

El aeropuerto de Dubai, el de mayor tráfico internacional del mundo, anunció este sábado la reanudación parcial de sus operaciones, tras una breve suspensión anunciada en medio de una operación de intercepción de proyectiles iraníes.

Lee además
nos encontro un arabe: un sanjuanino conto su odisea en medio de la guerra en medio oriente
En las redes

"Nos encontró un árabe": un sanjuanino contó su odisea en medio de la guerra en Medio Oriente
Guerras prolongadas modifican completamente la logística global, encarecen el transporte marítimo y alteran la productividad energética, según la Universidad Austral
Informe privado

Guerra y energía: qué puede ganar la Argentina en medio de la crisis global

"Hemos reanudado parcialmente nuestras actividades este 7 de marzo, con algunos vuelos operados desde el aeropuerto internacional de Dubái (DXB) y el Dubai World Central – Aeropuerto Internacional Al Maktum (DWC)", indicó la institución en un comunicado en la red X.

"Les pedimos encarecidamente que no acudan al aeropuerto a menos que la aerolínea les haya contactado para confirmar el vuelo, porque los horarios podrían sufrir modificaciones", indicó el aeropuerto a sus usuarios.

Poco antes, el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) había comunicado la suspensión temporal de las operaciones invocando "la seguridad de los pasajeros, el personal del aeropuerto y las tripulaciones de las aerolíneas".

El gobierno de esta rica ciudad de Emiratos Árabes confirmó "un incidente menor como consecuencia de la caída de escombros tras una interceptación".

Emirates, la mayor aerolínea de Oriente Medio, anunció este sábado la suspensión de sus vuelos con salida y destino Dubái hasta nueva orden. "Por favor no vayan al aeropuerto", indicó la compañía en la red X.

"Las defensas aéreas emiratíes afrontan en este momento amenazas de misiles y drones provenientes de Irán", indicó previamente el ministerio de Defensa, que no precisó el blanco de dichos ataques.

Temas
Seguí leyendo

Guerra en Irán: el petróleo registra la mayor alza en cuatro años por el cierre de Ormuz

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Israel anunció ataques "a gran escala" contra objetivos en Teherán

Donald Trump adelantó que solo aceptará una "rendición incondicional" de Irán

Ocho pueblos argentinos pelearán por ser los mejores del mundo

Donald Trump no invadirá a Irán por vía terrestres pero quiere elegir al Líder Supremo

Ahora, Israel atacó los centros de mando de Hizbulá en Beirut

Después de Irán, para Trump Cuba será "la guinda del pastel"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
trump amenaza a iran con una destruccion total y ataques de extrema dureza
Preocupación

Trump amenaza a Irán con una destrucción total y ataques de "extrema dureza"

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado
Alivio

Apareció el adolescente sanjuanino que era intensamente buscado

Imagen ilustrativa
Ataque motochorro

La dueña de una importante cadena mayorista fue asaltada en una calle de Capital y le arrebataron $8.000.000

Jeremías Javier Ávila Aballay y Catriel Benjamín Aballay Ferreyra.
Dolor en las redes

Quién es el joven que murió en un choque en Rawson; piden cadenas de oración para el motociclista que lo acompañó

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan
Pronóstico

¿Sábado para quedarse adentro? Así estará el tiempo en San Juan

Quiso mostrar la cancha de Árbol Verde desde el aire y el video se volvió viral por dos detalles inesperados
Redes

Quiso mostrar la cancha de Árbol Verde desde el aire y el video se volvió viral por dos detalles inesperados

Te Puede Interesar

El comercio rawsino atraviesa un escenario complicado por la suba de los costos fijos y la poca demanda. 
Realidad

Alquileres altos, inseguridad y la dependencia en época de temporadas: las preocupaciones del comercio de Rawson

Por Guillermo Alamino
La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja
Exclusivo

La Vicegobernadora de Mendoza a Tiempo: "Tenemos que aprender de San Juan sobre minería, nos llevan 20 años de ventaja"

Escudo de las Américas: junto a Milei y otros líderes, Trump anunció una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China
En el hotel Trump Doral

"Escudo de las Américas": junto a Milei y otros líderes, Trump anunció una alianza regional para enfrentar al narcoterrorismo y a China

Victoria Villarruell a TSJ: Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer
Tiempo en la Vendimia 

Victoria Villarruell a TSJ: "Me pueden esperar en San Juan, es una de las cuatro provincias que me falta por conocer"

Así se ve hoy la calle Amable Jones. video
El drone de Tiempo 

Se viene una "doble vía" para descogestionar la Libertador: cómo será y cómo se ve hoy desde el cielo