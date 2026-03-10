Entre lágrimas, un hombre se despidió de su auto tras 34 años: el video que conmovió a miles

Un simple acto de compra y venta terminó convirtiéndose en una escena profundamente emotiva. Un hombre protagonizó un momento que rápidamente recorrió las redes sociales al despedirse, entre lágrimas, del auto que lo había acompañado durante 34 años.

El video muestra el instante en que el antiguo propietario entrega las llaves del vehículo, visiblemente conmovido. Antes de dejarlo ir, lo acaricia y se queda unos segundos junto a él, como si estuviera cerrando una etapa importante de su vida. Según trascendió, tomó la decisión de venderlo debido a dificultades económicas.

Las imágenes fueron registradas por el nuevo dueño del automóvil, Norocel Alexe Buzdug, un coleccionista que suele comprar y restaurar vehículos. Al notar la carga emocional del momento, decidió filmarlo y luego compartirlo en su cuenta de TikTok, donde el clip se viralizó rápidamente.

La decisión llegó por problemas económicos, pero la escena terminó conmoviendo a miles de personas en redes sociales.

La publicación despertó una fuerte reacción entre los usuarios, que destacaron el valor sentimental que pueden tener los objetos cuando forman parte de la historia personal de alguien. Para muchos, el auto no era solo un medio de transporte, sino un testigo silencioso de décadas de recuerdos.

Tras el impacto que generó el video, el coleccionista volvió a encontrarse con el antiguo dueño y compartió nuevos clips. En ellos se lo ve explicándole algunos detalles del vehículo, como la forma correcta de pasar los cambios y ciertos cuidados mecánicos que había aprendido a lo largo de los años.

Ese gesto terminó transformando una simple transacción en algo más significativo: un traspaso de recuerdos y experiencias que reflejó el vínculo especial que el hombre había construido con su auto durante más de tres décadas.