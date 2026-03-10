martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Guerra

Trump prometió "muerte, fuego y furia" para Irán

De todas formas ,el presidente de Estados Unidos admitió que reza "para que no suceda".

Por Agencia NA
image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con “muerte, fuego y furia” en respuesta a un informe de la Guardia Revolucionaria.

Lee además
trump y putin discutieron por telefono sobre los conflictos en iran, venezuela y ucrania
Tensión

Trump y Putin discutieron por teléfono sobre los conflictos en Irán, Venezuela y Ucrania
el petroleo baja y los mercados respiran mientras trump promete un final cercano del conflicto
Algo de calma

El petróleo baja y los mercados respiran mientras Trump promete un final cercano del conflicto

“Muerte, fuego y furia se abatirían sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”, expresó el presidente estadounidense después de que la Guardia Revolucionaria de Irán informara que un petrolero fue atacado en el estrecho de Ormuz durante el fin de semana.

Según el comunicado del cuerpo militar iraní, el paso marítimo se encontraría cerrado al tráfico debido a la escalada del conflicto.

El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio energético global, razón por la cual reaccionaron alarmados ante la posibilidad de una interrupción del tránsito tanto Emmanuel Macron, presidente de Francia como Vladímir Putin, primer mandatario de Rusia.

Trump protagonizó esa virulenta reacción ante la posibilidad del bloqueo y se explayó en su red social.

Ofensiva “20 veces más fuerte”

Entonces anunció su ofensiva “20 veces más fuerte”, preocupado por el traslado del petróleo y la reacción de los mercados internacionales.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que ha sido hasta ahora”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Y detalló: “Eliminaremos objetivos fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán se reconstruya como nación”.

Seguí leyendo

Más argentinos logran salir de Emiratos Árabes en medio del conflicto en Medio Oriente

Entre lágrimas, un hombre se despidió de su auto tras 34 años: el video que conmovió a miles

En imágenes: un meteorito atravesó el cielo de Europa e impactó en el techo de una casa de Alemania

Netanyahu advirtió que Israel "aún no ha terminado" sus ataques contra Irán

Denunció que Trump la violó cuando era niña y la golpeó cuando intentó defenderse

Putin ratifica su "apoyo indefectible" al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí

Elecciones en Colombia: triunfó la izquierda y aumentó su fuerza parlamentaria

Guerra en Oriente Medio: acusan a Israel de utilizar fósforo blanco

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en imagenes: un meteorito atraveso el cielo de europa e impacto en el techo de una casa de alemania
Inesperado

En imágenes: un meteorito atravesó el cielo de Europa e impactó en el techo de una casa de Alemania

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Te Puede Interesar

Tras la exigencia del Gobierno de San Juan de un 75% de presentismo durante los paros docentes, UDAP levantó la medida de fuerza
Por la reforma laboral

Tras la exigencia del Gobierno de San Juan de un 75% de presentismo durante los paros docentes, UDAP levantó la medida de fuerza

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hospital Rawson.
Estrategia

San Juan judicializa deudas de obras sociales mientras los hospitales atienden un 60% más de pacientes

Imagen de archivo
Pillado

Intentó robar un supermercado en Capital y fue detenido por personal de seguridad

Video: un ladrón tiró de la bicicleta a una joven, la lastimó para robarle y escapó por el Lateral de Circunvalación
Violento robo

Video: un ladrón tiró de la bicicleta a una joven, la lastimó para robarle y escapó por el Lateral de Circunvalación

Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia que debía pasar por San Juan
Narcotráfico

Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia que debía pasar por San Juan