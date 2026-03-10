martes 10 de marzo 2026

Conflicto en Oriente Medio

Netanyahu advirtió que Israel "aún no ha terminado" sus ataques contra Irán

También continúa disparando contra el Líbano y advierte a sus habitantes que evacúen sus barrios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que Israel “aún no ha terminado” su ofensiva contra Irán, afirmando que los ataques debilitaron gravemente la capacidad del gobierno de aquel país.

En efecto, Israel comunicó este martes el inicio de una nueva serie de ataques aéreos contra objetivos del Gobierno iraní en Teherán, mientras el mortífero conflicto regional entró en su undécimo día.

También atacan el Líbano

Asimismo, el Ejército israelí informó de una serie de ataques aéreos en el Líbano contra Al Qard Al Hassan, una institución financiera vinculada al grupo chií Hizbulá.

Según un comunicado militar, los ataques tuvieron como objetivos activos e instalaciones de almacenamiento pertenecientes a la organización.

Israel sostiene que Hizbulá utiliza a Al Qard Al Hassan como un brazo financiero para financiar la compra de armas y pagar a sus combatientes.

En ataques anteriores, el 2 de marzo, Israel también afectó activos de la asociación en el sur y el este del Líbano, recordó Xinhua, en un cable que toma la Agencia Noticias Argentinas.

Las palabras de Netanyahu

Durante una reunión con los líderes del sistema de salud israelí el lunes por la noche, Netanyahu reiteró su llamado al pueblo iraní para que derroque a su liderazgo.

Apuntó que Israel espera que el pueblo iraní finalmente “se libere del yugo de la tiranía”, pero añadió que ese cambio dependerá de ellos.

Advertencias para el Líbano

Por otra parte, Israel reiteró su advertencia a los residentes del sur del Líbano para que evacuen las zonas al sur del río Litani ante los fuertes ataques aéreos en la región.

“Los ataques aéreos continúan mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) operan con gran fuerza en la región”, escribió Avichay Adraee, portavoz de las FDI, en una publicación en la red social X.

Instó a los residentes a evacuar sus hogares “inmediatamente” y trasladarse al norte del río, advirtiendo que “permanecer al sur del río Litani puede poner en peligro su vida y la de sus familiares”.

Adraee indicó que los ataques aéreos fueron en respuesta a las actividades de Hezbolá en la zona.

Israel emitió un llamado similar la semana pasada, además de advertencias de evacuación a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, donde viven cientos de miles de personas.

Los ataques israelíes en el Líbano mataron al menos a 486 personas desde el inicio del conflicto actual, según el Ministerio de Salud libanés.

Solo en el Líbano, casi 700.000 personas, incluidos unos 200.000 niños, fueron desplazadas de sus hogares, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

FUENTE: Agencia NA

