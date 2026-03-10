martes 10 de marzo 2026

Fútbol

Ni Pelota Libre, ni Xuper TV con VPN: dónde ver los octavos de final de la Champions League

Este martes comienzan los partidos de ida del campeonato europeo de clubes más importante. Todos los horarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes se jugarán los primeros cuatro partidos por la ida de los octavos de final de la Champions League. Todos los partidos prometen y mucho, ya que se enfrentarán grandes potencias.

image
Una nueva edición de la Champions League comienza este martes.

Una nueva edición de la Champions League comienza este martes.

A qué hora y por dónde ver los partidos de Champions League

  • 14:45 - Galatasaray vs Liverpool - Transmite: FOX SPORTS
  • 17:00 - Newcastle vs Barcelona - Transmite FOX SPORTS
  • 17:00 - Atlético Madrid vs Tottenham - Transmite ESPN
  • 17:00 - Atalanta vs Bayer Múnich - Transmite ESPN

Dato: cabe destacar que todos los partidos puedes verlos en vivo por la plataforma Disney+.

