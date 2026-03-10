Enorme convocatoria en el campeonato sanjuanino de bicicross

El campeonato sanjuanino 2026 de bicicross comenzó este sábado 07 de marzo. La primera de la temporada se disputó desde las 18:45 horas, en la pista del Club Bicicross San Juan de Rawson y ante una buena cantidad de pilotos.
La primera fecha de la temporada se celebró el sábado 07 marzo por la tarde, con sanjuaninos y mendocinos en pista, en vísperas del inicio del Campeonato Argentino.
Contemplando desde las categorías más pequeñas, como Camicletas, hasta los más experimentados, de Elite o Crucero, los ciclistas presentes fueron cerca de 90. Competidores provenientes de Mendoza aportaron al buen número de inscriptos.
Casi una treintena de estos usó esta fecha para ajustar detalles de cara a lo que viene. El próximo fin de semana, del sábado 13 y domingo 14, en Buenos Aires comenzará el Campeonato y Open Argentino. Será en Vicente López, a doble fecha, y con presencia de sanjuaninos.
A continuación, los resultados completos de la primera fecha del sanjuanino 2206:
Categoría: Camicletas.
Participó Renato González, Gaetano Villalón, Donatto Reynoso, Mateo Nacusi, Mireya Marín, Francisco Prado, Augusto Herrera, Donato Muñoz, Antonella Alaniz y Fausto Morales.
Categoría: Escuelita 4 a 6 años.
Participó Bautista López, Franco Orozco, Gennaro Martín, Emilio Macías, Stefano Soto, Jonas Montaña y Valentín Valdivia.
Categoría: Escuelita 7 y 8 años.
Participó Mateo Morilla, Gonzalo Ortíz, Octavio Gómez, Augusto Vedia y Amadeo Cuenca.
Categoría: Escuelita 9 y 10 años.
Participó Dominic Gramajo, Mariano García, Moisés Díaz, Lian Molina, Lucio Yáñez y Valeriano Baquedano.
Categoría: Novicios 6 y 7 años.
1) Bautista Alanis, 2) Lian Molina, 3) Thaiel González, 4) Pietro Bilbao y 5) Lorenzo Las Peñas.
Categoría: Novicios 8 años.
1) Dominic Aciar, 2) Oliver Tejada, 3) Olivia Bilbao y 4) Valentín Oro.
Categoría: Novicios 9 y 10 años.
1) Lautaro Luna, 2) Ignacio Mendoza, 3) Tomás Rodríguez, 4) Teo Olmos y 5) Valentino Ávila.
Categoría: Novicios 11 años.
1) Cayetano Oieni, 2) Lorenzo Fernández, 3) Dylan Chávez, 4) Gonzalo Pérez y 5) Lisandro Más.
Categoría: Novicios 12 y 13 años.
1) Joaquín Ponce, 2) Kevin Jofré, 3) Lucas Arguello, 4) Máximo Valenzuela y 5) Celeste Galat.
Categoría: Novicios 14 y 15 años.
1) Tomás Haro, 2) Uma Distefano, 3) Valentín Mut, 4) Nahuel Fernández y 5) Joaquín Pons.
Categoría: Expertos 7 y 8 años.
1) Martiniano Marín, 2) Francisco Jesús, 3) Agustín Miranda y 4) Feliciano Leites.
Categoría: Expertos 9 a 11 años.
1) Juan Cruz Frack, 2) Matías Leiva, 3) Tomás Aranguiz, 4) Ignacio Olmos, 5) Tiziano Frack, 6) Yuthiel Miranda, 7) Simón Bilbao.
Categoría: Expertos 13 a 15 años.
1) Juan José Torregrosa, 2) Santiago Lescura, 3) Joaquín Torres, 4) Bautista Solera, 5) Juan Ignacio Torregrosa, 6) Santino Macías, 7) Ignacio Sánchez y 8) Julián Recabarren.
Categoría: Expertos 15 a 17 años.
1) Lucas Crifo, 2) Ciro Reta, 3) Yago Ávila, 4) Agustín Bugaolachi, 5) Elias Cueli y 6) Marcos Rodríguez.
Categoría: Crucero.
1) José Reta, 2) Guillermo Rodríguez, 3) Diego Aciar y 4) Matías Soto.
Categoría: Junior y Elite.
1) Juan Cruz Fernández, 2) Ezequiel Galat y 3) Danilo Moreno.
Con respecto a la continuidad del campeonato sanjuanino, la segunda fecha se disputará el domingo 16 de abril 2026 en la pista rawsina.
Créditos por fotografía: BMX SAN JUAN.