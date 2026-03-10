Urquiza inicia su camino en la Liga Federal de Básquet: el plantel completo y el fixture

El Club Atlético Urquiza se prepara para iniciar su participación en la Liga Federal de Básquet 2026 , la tercera categoría del básquet argentino organizada por la Confederación Argentina de Básquet .

El certamen reúne a más de 90 equipos de todo el país , distribuidos en siete conferencias regionales (NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana). El formato contempla una fase regular por zonas, en la que los equipos se enfrentan todos contra todos a dos ruedas dentro de su grupo, con el objetivo de clasificar a los playoffs que conducirán a la definición del torneo y a los ascensos a la Liga Argentina de Básquet .

En este contexto, Urquiza integrará la Conferencia Centro – Zona A, donde enfrentará a equipos con trayectoria en la competencia y provenientes principalmente de la provincia de Córdoba. La participación del conjunto sanjuanino representa un paso importante para la institución y para el desarrollo del básquet en la provincia.

De cara al inicio de la competencia, el plantel dirigido por el entrenador Sergio Cabañas completó varias semanas de preparación que incluyeron entrenamientos intensivos y partidos amistosos para ajustar el funcionamiento del equipo.

“Hemos trabajado mucho en lo nuestro. Si bien analizamos a los rivales y tuvimos la posibilidad de verlos jugar, el foco estuvo puesto en nuestra identidad de juego, en lo que queremos hacer como equipo y en el espectáculo que pretendemos brindar”, explicó el entrenador.

El equipo cuenta con un plantel que combina jugadores de experiencia en categorías nacionales con jóvenes formados en el club. Entre los nombres destacados aparecen Ismael Sarruff, Fabricio Cabañas, Pedro Amorós y otros jugadores con paso por competencias de nivel nacional, quienes aportarán experiencia dentro de un grupo que también incluye juveniles con proyección.

En relación con la zona que le tocará disputar, Cabañas reconoció la exigencia del grupo, pero destacó el entusiasmo del equipo ante este desafío.“Sabemos que es una zona dura, con equipos que vienen con mucha competencia encima, pero también tenemos jugadores con experiencia que conocen la categoría. Estamos muy motivados y optimistas con lo que puede dar el equipo”, señaló.

Además de la participación en la Liga Federal, el club continuará compitiendo en el torneo local, lo que implicará administrar el plantel para afrontar ambas competencias. En ese sentido, el cuerpo técnico resaltó la importancia de contar con un grupo amplio y con juveniles preparados para asumir responsabilidades. “Tenemos un plantel largo y juveniles de mucha calidad que pueden competir tanto en el Federal como en el torneo local. La idea es que también tengan protagonismo y sigan creciendo dentro del proyecto del club”.

Durante el proceso de preparación, el equipo superó las treinta prácticas con una alta asistencia del plantel, pese a que varios de los jugadores combinan el básquet con estudios o trabajo, una realidad habitual en la categoría.

Más allá del aspecto deportivo, el club también apuesta a fortalecer su proyecto institucional y el vínculo con la comunidad. Con una cancha renovada y un crecimiento sostenido en las divisiones formativas y el Mini Básquet, Urquiza busca consolidar un proyecto que represente a la institución y al básquet sanjuanino. “Queremos que la gente se sienta representada por el equipo, por su forma de jugar y por el esfuerzo que se hace. La idea es que quienes vengan a la cancha disfruten del espectáculo y acompañen este proceso”, concluyó Cabañas.

Con ilusión, trabajo y un plantel renovado, el Club Atlético Urquiza se prepara para iniciar su camino en la Liga Federal con el objetivo de competir al máximo nivel y seguir fortaleciendo el crecimiento del básquet en San Juan.

Plantel – Liga Federal 2026

Jugadores mayores

Martín Facundo Adolfo Agüero (1995)

Ismael Antonio Sarruff (1993)

Pedro Amoros Rittel (1995)

Braian Ezequiel Muñizaga (2004)

Emanuel Cabañas Rivera (2003)

Facundo David Bustos Sayegh (2001)

Jugadores U21

Gonzalo Uriel Bustos Jordan(2006)

Pablo Sebastián Cabañas Rivera (2006)

Matías Exequiel Muñoz (2005)

Martín Uriel Molini Villalba (2005)

Jugadores menores

Leandro Valentino Correa Jofré (2008)

Santiago Magrini Poblete (2009)

Donato Marcotti Riveros (2009)

Federico Jesús Bustos Sayegh (2007)

Nicolás Otruba Flaque (2007)

Mirko Otruba Flaque (2009)

Santiago Nicolás Grossi Moreno (2008)

Bautista Albarracín Da Rold (2008)

Agustín Ezequiel Sosa Porres (2009)

Román Lautaro Baigorria Correa (2010)

Santiago Varea Mirazzo (2010)

Cuerpo técnico

Entrenador: Sergio Fabián Cabañas



Asistente: Diego Murúa

El fixture que tendrá Urquiza en el campeonato:

Captura de pantalla 2026-03-10 160637

Captura de pantalla 2026-03-10 160644