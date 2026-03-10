martes 10 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuenta regresiva

Urquiza inicia su camino en la Liga Federal de Básquet: el plantel completo y el fixture

El Club Atlético Urquiza iniciará su participación en la tercera categoría del básquet argentino con un plantel que combina experiencia y juventud, en el marco de la Conferencia Centro del certamen nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
2db00a67f6e57008a6e4f8a2ff0df552_L

El Club Atlético Urquiza se prepara para iniciar su participación en la Liga Federal de Básquet 2026, la tercera categoría del básquet argentino organizada por la Confederación Argentina de Básquet.

Lee además
San Juan espera la llegada del Ironman 70.3.
Turismo y deporte

El "fenómeno Ironman": cómo se arma el evento que trae atletas de todo el mundo y deja millones en San Juan
senti a mi abuela ayudarnos desde el cielo: el estremecedor relato de manu armoa tras escapar de la guerra en medio oriente
A salvo

"Sentí a mi abuela ayudarnos desde el cielo": el estremecedor relato de Manu Armoa tras escapar de la guerra en Medio Oriente

El certamen reúne a más de 90 equipos de todo el país, distribuidos en siete conferencias regionales (NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana). El formato contempla una fase regular por zonas, en la que los equipos se enfrentan todos contra todos a dos ruedas dentro de su grupo, con el objetivo de clasificar a los playoffs que conducirán a la definición del torneo y a los ascensos a la Liga Argentina de Básquet.

En este contexto, Urquiza integrará la Conferencia Centro – Zona A, donde enfrentará a equipos con trayectoria en la competencia y provenientes principalmente de la provincia de Córdoba. La participación del conjunto sanjuanino representa un paso importante para la institución y para el desarrollo del básquet en la provincia.

De cara al inicio de la competencia, el plantel dirigido por el entrenador Sergio Cabañas completó varias semanas de preparación que incluyeron entrenamientos intensivos y partidos amistosos para ajustar el funcionamiento del equipo.

“Hemos trabajado mucho en lo nuestro. Si bien analizamos a los rivales y tuvimos la posibilidad de verlos jugar, el foco estuvo puesto en nuestra identidad de juego, en lo que queremos hacer como equipo y en el espectáculo que pretendemos brindar”, explicó el entrenador.

El equipo cuenta con un plantel que combina jugadores de experiencia en categorías nacionales con jóvenes formados en el club. Entre los nombres destacados aparecen Ismael Sarruff, Fabricio Cabañas, Pedro Amorós y otros jugadores con paso por competencias de nivel nacional, quienes aportarán experiencia dentro de un grupo que también incluye juveniles con proyección.

En relación con la zona que le tocará disputar, Cabañas reconoció la exigencia del grupo, pero destacó el entusiasmo del equipo ante este desafío.“Sabemos que es una zona dura, con equipos que vienen con mucha competencia encima, pero también tenemos jugadores con experiencia que conocen la categoría. Estamos muy motivados y optimistas con lo que puede dar el equipo”, señaló.

Además de la participación en la Liga Federal, el club continuará compitiendo en el torneo local, lo que implicará administrar el plantel para afrontar ambas competencias. En ese sentido, el cuerpo técnico resaltó la importancia de contar con un grupo amplio y con juveniles preparados para asumir responsabilidades. “Tenemos un plantel largo y juveniles de mucha calidad que pueden competir tanto en el Federal como en el torneo local. La idea es que también tengan protagonismo y sigan creciendo dentro del proyecto del club”.

Durante el proceso de preparación, el equipo superó las treinta prácticas con una alta asistencia del plantel, pese a que varios de los jugadores combinan el básquet con estudios o trabajo, una realidad habitual en la categoría.

Más allá del aspecto deportivo, el club también apuesta a fortalecer su proyecto institucional y el vínculo con la comunidad. Con una cancha renovada y un crecimiento sostenido en las divisiones formativas y el Mini Básquet, Urquiza busca consolidar un proyecto que represente a la institución y al básquet sanjuanino. “Queremos que la gente se sienta representada por el equipo, por su forma de jugar y por el esfuerzo que se hace. La idea es que quienes vengan a la cancha disfruten del espectáculo y acompañen este proceso”, concluyó Cabañas.

Con ilusión, trabajo y un plantel renovado, el Club Atlético Urquiza se prepara para iniciar su camino en la Liga Federal con el objetivo de competir al máximo nivel y seguir fortaleciendo el crecimiento del básquet en San Juan.

Plantel – Liga Federal 2026

Jugadores mayores

  • Martín Facundo Adolfo Agüero (1995)
  • Ismael Antonio Sarruff (1993)
  • Pedro Amoros Rittel (1995)
  • Braian Ezequiel Muñizaga (2004)
  • Emanuel Cabañas Rivera (2003)
  • Facundo David Bustos Sayegh (2001)

Jugadores U21

  • Gonzalo Uriel Bustos Jordan(2006)
  • Pablo Sebastián Cabañas Rivera (2006)
  • Matías Exequiel Muñoz (2005)
  • Martín Uriel Molini Villalba (2005)

Jugadores menores

  • Leandro Valentino Correa Jofré (2008)
  • Santiago Magrini Poblete (2009)
  • Donato Marcotti Riveros (2009)
  • Federico Jesús Bustos Sayegh (2007)
  • Nicolás Otruba Flaque (2007)
  • Mirko Otruba Flaque (2009)
  • Santiago Nicolás Grossi Moreno (2008)
  • Bautista Albarracín Da Rold (2008)
  • Agustín Ezequiel Sosa Porres (2009)
  • Román Lautaro Baigorria Correa (2010)
  • Santiago Varea Mirazzo (2010)

Cuerpo técnico

    • Entrenador: Sergio Fabián Cabañas
    • Asistente: Diego Murúa

El fixture que tendrá Urquiza en el campeonato:

Captura de pantalla 2026-03-10 160637
Captura de pantalla 2026-03-10 160644
Captura de pantalla 2026-03-10 160651
Temas
Seguí leyendo

El once titular que piensa Coudet para su debut en River

Enorme convocatoria en el campeonato sanjuanino de bicicross

Barrera, otra vez a Reserva por indisciplina: "Si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos"

Chiqui Tapia, desafiante: "Muchos van a transpirar como yo, pero de vergüenza"

Vuelve la acción en el fútbol argentino tras el paro: qué partidos se juegan este martes 10 de marzo

Ni Pelota Libre, ni Xuper TV con VPN: dónde ver los octavos de final de la Champions League

¿Vuelve el fútbol gratuito? Un dirigente cordobés dio detalles de la iniciativa que tiene en mente la AFA

Orense echó a Raúl Antuña tras quedar afuera de la Sudamericana y la CD tentó a un técnico de Selección para reemplazarlo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
barrera, otra vez a reserva por indisciplina: si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos
Sorpresa en Concepción

Barrera, otra vez a Reserva por indisciplina: "Si no hago respetar la ley pareja, el grupo se me va de las manos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Centro Cívico de San Juan.
EXCLUSIVO

Se viene un plan de retiros voluntarios para estatales de San Juan

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos
Desde las alturas

Obras en el lago del Parque de Mayo: casi sin agua, cercado y solo con algunos patos

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos
Investiga la Justicia

Una pinturería de Capital fue estafada por 40 millones con cheques sin fondos

Oscar Adárvez, abogado penalista video
Flagrancia

Condenan al conocido abogado penalista por portar un revólver: no podrá ejercer la profesión por casi 5 años

Hugo Flores, el cantante de la banda, confirmó el robo que sufrieron el fin de semana.
Ataque a artistas

La popular banda cuartetera Omega fue víctima de los ladrones: le robaron hasta las zapatillas y la ropa de los shows

Te Puede Interesar

Tras la exigencia del Gobierno de San Juan de un 75% de presentismo durante los paros docentes, UDAP levantó la medida de fuerza
Por la reforma laboral

Tras la exigencia del Gobierno de San Juan de un 75% de presentismo durante los paros docentes, UDAP levantó la medida de fuerza

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hospital Rawson.
Estrategia

San Juan judicializa deudas de obras sociales mientras los hospitales atienden un 60% más de pacientes

Imagen de archivo
Pillado

Intentó robar un supermercado en Capital y fue detenido por personal de seguridad

Video: un ladrón tiró de la bicicleta a una joven, la lastimó para robarle y escapó por el Lateral de Circunvalación
Violento robo

Video: un ladrón tiró de la bicicleta a una joven, la lastimó para robarle y escapó por el Lateral de Circunvalación

Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia que debía pasar por San Juan
Narcotráfico

Gendarmería secuestró más de 4 kilos de marihuana en un colectivo de larga distancia que debía pasar por San Juan