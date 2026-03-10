Vuelve la acción en el fútbol argentino tras el paro: qué partidos se juegan este martes 10 de marzo

Tras cuatro días de paro en apoyo al presidente Claudio “Chiqui” Tapia, este martes se retoma la acción en el fútbol argentino. La que tendrá acción será la Liga Profesional Argentina. Comienza a disputarse la Fecha 10 del Apertura.
Quiénes juegan este martes 10 de marzo por el fútbol argentino
- 19:45 - Tigre vs Vélez Sarsfield
- 19:45 - Independiente vs Unión de Santa Fe
- 22:00 - Newell’s vs Platense
- 22:00 - Sarmiento vs Racing
Dónde ver los partidos de la Liga Profesional Argentina tras el paro
El partido entre Tigre vs Vélez se podrá ver por ESPN Premium, por el mismo canal también se podrá disfrutar de Sarmiento vs Racing.
Por TNT Sports Premium se podrán ver los otros dos match, precisamente el del Rojo con el Tatengue y Newell’s vs Platense.