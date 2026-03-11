miércoles 11 de marzo 2026

Asunción presidencial

Chile: Boric le deseó éxito a Kast y pidió mantener una prensa libre y fiscalizadora

El mandatario aseguró que seguirá trabajando para “construir un Chile más justo y mejor para todos y todas”.

Por Agencia NA
El presidente saliente de Chile, Gabriel Boric brindó su última conferencia ante los medios de comunicación en el Palacio de La Moneda poco antes del relevo presidencial, acto en el cual traspasará la banda presidencial al mandatario electo, José Antonio Kast.

Javier Milei saluda a José Antonio Kast, quien este miércoles asumió como nuevo presidente de Chile.
Nuevo escenario

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei
Boric subrayó que la función de los comunicadores no es la complacencia, sino el escrutinio constante, según observó la Agencia Noticias Argentinas a través de la transmisión de Televisión Nacional de Chile. "La prensa libre es fundamental en una democracia", afirmó, para luego añadir una frase que resonó en el Patio de los Cañones: "Los medios tienen que incomodar al poder, y a mí me incomodaron más de una vez; así que cumplieron bien su labor".

Para el mandatario, esta relación tensa pero necesaria es lo que garantiza la transparencia: "El mandato que ustedes nos dan nos obliga a rendir cuentas, y no solo de forma simbólica en junio, sino todos los días".

Además, aseguró sentirse orgulloso del esfuerzo realizado por su administración. Al cerrar su intervención, deseó éxito a la gestión entrante de Kast "por el bien de Chile" y adelantó que, una vez deje la banda presidencial, continuará su labor desde la militancia y la dignidad que confiere el cargo de exjefe de Estado.

"Ha sido realmente un honor y un orgullo servirles", sentenció antes de retirarse a su despacho por última vez.

FUENTE: Agencia NA

Javier Milei saluda a José Antonio Kast, quien este miércoles asumió como nuevo presidente de Chile.
