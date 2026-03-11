miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Guerra en Oriente Medio

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez

Ataques a por lo menos tres barcos cargueros en el estrecho de Ormuz generan incertidumbre económica global. El crudo Brent subía este miércoles más del 5% en medio de la crisis regional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La guerra en Irán, que este miércoles entra en su día 12, hace foco en el estratégico Estrecho de Ormuz, donde varios buques cargueros han sido atacados, entre ellos un granelero de propiedad griega, alcanzado por un proyectil de origen desconocido, informó el diario Naftemporiki de Grecia.

Lee además
Magis TV y Xuper TV son aplicaciones peligrosas para los dispositivos domésticos.
Recreación

Con Magis TV y XUPER TV en el pasado, estas aplicaciones no tienen virus y ofrecen películas gratis
estados unidos destruyo barcos iranies que colocaban minas en el estrecho de ormuz
Medio Oriente

Estados Unidos destruyó barcos iraníes que colocaban minas en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial, está prácticamente cerrado a medida que se extiende la guerra en Oriente Medio. Una agencia británica informó que tres barcos fueron alcanzados por proyectiles no identificados en el estrecho o cerca de él. Esto ha empujado otra vez el precio del petróleo al alza.

Precio del petróleo sigue alto por miedo a cortes en transporte marítimo

Los precios del petróleo reanudaron su ascenso este miércoles, impulsados una vez más por la guerra en Oriente Medio, que paraliza el estrecho de Ormuz.

Tras caer el martes tras las declaraciones de Donald Trump, consideradas tranquilizadoras, y la perspectiva de la liberación de las reservas estratégicas de crudo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el precio del crudo Brent del Mar del Norte subió un 5,05%, hasta los 92,23 dólares por barril alrededor de las 6.40 hora argentina. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, subió un 5,91%, hasta los 88,38 dólares por barril.

Los precios del petróleo se mantiene muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes, pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando comenzó la guerra, y los consumidores de todo el mundo ya estaban notando el efecto en las estaciones de servicio.

El alza de los precios del petróleo ha sacudido a los mercados financieros en todo el mundo por el temor de que una guerra prolongada pueda obstaculizar las exportaciones desde una región crítica.

El ejército de Estados Unidos dijo el martes que había destruido 16 buques iraníes para la colocación de minas cerca del estrecho de Ormuz, aunque Trump afirmó en publicaciones en redes sociales que aún no había reportes de que Teherán estuviera minando el paso.

Si se mina el estrecho, su limpieza podría tomar al menos semanas una vez termine el conflicto.

Los petroleros fantasmas de Irán

Algunos petroleros, que se cree están vinculados a Irán, continúan atravesando el estrecho en los llamados tránsitos “oscuros”, lo que significa que no activan sus sistemas de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés) que muestran su posición. Los buques que transportan crudo iraní sancionado suelen apagar sus rastreadores AIS.

La firma de seguridad Neptune P2P Group dijo el miércoles que, desde el 8 de marzo, siete barcos atravesaron el estrecho, de los cuales cinco estaban vinculados a envíos asociados a Irán. En circunstancias normales, por el estrecho pasan diariamente 100 barcos o más desde el golfo Pérsico hacia el golfo de Omán.

Tres buques comerciales atacados

El granelero 'Star Gwyneth', que navega bajo bandera de las Islas Marshall pero pertenece a la naviera griega 'Star Bulk Carriers', fue alcanzado en el casco por un proyectil unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubai, informó ese medio griego.

Según la alerta del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), el propio capitán de la embarcación informó del ataque, de autoría aún desconocida, y adelantó que la tripulación se encuentra "sana y salva", sin destacar impactos ambientales.

Antes de este incidente, UKMTO alertó sobre otros dos ataques a un buque portacontenedores y a un carguero cerca del estrecho de Ormuz.

Uno de esos barco sería el Mayuree Naree, atacado a unas 11 millas náuticas al norte de Omán. De los 23 tripulantes tailandeses, 20 han sido rescatados por la Armada de Omán y se encuentran a salvo. Sin embargo, tres marineros permanecen desaparecidos; se cree que estaban en la sala de máquinas al momento del impacto.

El capitán del portacontenedores One Majesty, en tanto, informó que el buque, situado en el Golfo Pérsico unos kilómetros al noreste de Dubai sufrió daños causados por un proyectil de origen desconocido.

"Por el momento se desconoce la magnitud de los daños, pero la tripulación los está investigando. El capitán informa además de que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y localizados", señaló UKMTO.

FUENTE: Clarín con información de Agencias

Temas
Seguí leyendo

Trump prometió "muerte, fuego y furia" para Irán

Más argentinos logran salir de Emiratos Árabes en medio del conflicto en Medio Oriente

Entre lágrimas, un hombre se despidió de su auto tras 34 años: el video que conmovió a miles

En imágenes: un meteorito atravesó el cielo de Europa e impactó en el techo de una casa de Alemania

Netanyahu advirtió que Israel "aún no ha terminado" sus ataques contra Irán

Trump y Putin discutieron por teléfono sobre los conflictos en Irán, Venezuela y Ucrania

Denunció que Trump la violó cuando era niña y la golpeó cuando intentó defenderse

Putin ratifica su "apoyo indefectible" al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Magis TV y Xuper TV son aplicaciones peligrosas para los dispositivos domésticos.
Recreación

Con Magis TV y XUPER TV en el pasado, estas aplicaciones no tienen virus y ofrecen películas gratis

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial
Caso de vieja data

Arrancó el juicio contra el ex comisario acusado de estafa y de quedarse con un auto del Depósito Judicial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Por estos días, gran cantidad de personas se acercan a los puestos de SUBE en el Centro Cívico para hacer consultar sobre el trámite para adquirir el boleto escolar gratuito.
Súper importante

Boleto escolar gratuito en San Juan: el plan B para obtenerlo si no estás en la lista

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Te Puede Interesar

Emilio Achem (Izquierda) y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, representando al Gobierno de San Juan, en una paritaria docente. 
Paritaria

El Gobierno de San Juan hará una nueva oferta salarial a los docentes mientras habla de una fuerte caída en la recaudación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez
Guerra en Oriente Medio

Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez