Tensión en el Estrecho de Ormuz: al menos tres buques atacados y el petróleo en alza otra vez

La guerra en Irán, que este miércoles entra en su día 12, hace foco en el estratégico Estrecho de Ormuz, donde varios buques cargueros han sido atacados, entre ellos un granelero de propiedad griega, alcanzado por un proyectil de origen desconocido, informó el diario Naftemporiki de Grecia.

El estrecho de Ormuz, por el que pasa una quinta parte del petróleo mundial, está prácticamente cerrado a medida que se extiende la guerra en Oriente Medio. Una agencia británica informó que tres barcos fueron alcanzados por proyectiles no identificados en el estrecho o cerca de él. Esto ha empujado otra vez el precio del petróleo al alza.

Precio del petróleo sigue alto por miedo a cortes en transporte marítimo

Los precios del petróleo reanudaron su ascenso este miércoles, impulsados una vez más por la guerra en Oriente Medio, que paraliza el estrecho de Ormuz.

Tras caer el martes tras las declaraciones de Donald Trump, consideradas tranquilizadoras, y la perspectiva de la liberación de las reservas estratégicas de crudo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el precio del crudo Brent del Mar del Norte subió un 5,05%, hasta los 92,23 dólares por barril alrededor de las 6.40 hora argentina. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, subió un 5,91%, hasta los 88,38 dólares por barril.

Los precios del petróleo se mantiene muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes, pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando comenzó la guerra, y los consumidores de todo el mundo ya estaban notando el efecto en las estaciones de servicio.

El alza de los precios del petróleo ha sacudido a los mercados financieros en todo el mundo por el temor de que una guerra prolongada pueda obstaculizar las exportaciones desde una región crítica.

El ejército de Estados Unidos dijo el martes que había destruido 16 buques iraníes para la colocación de minas cerca del estrecho de Ormuz, aunque Trump afirmó en publicaciones en redes sociales que aún no había reportes de que Teherán estuviera minando el paso.

Si se mina el estrecho, su limpieza podría tomar al menos semanas una vez termine el conflicto.

Los petroleros fantasmas de Irán

Algunos petroleros, que se cree están vinculados a Irán, continúan atravesando el estrecho en los llamados tránsitos “oscuros”, lo que significa que no activan sus sistemas de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés) que muestran su posición. Los buques que transportan crudo iraní sancionado suelen apagar sus rastreadores AIS.

La firma de seguridad Neptune P2P Group dijo el miércoles que, desde el 8 de marzo, siete barcos atravesaron el estrecho, de los cuales cinco estaban vinculados a envíos asociados a Irán. En circunstancias normales, por el estrecho pasan diariamente 100 barcos o más desde el golfo Pérsico hacia el golfo de Omán.

Tres buques comerciales atacados

El granelero 'Star Gwyneth', que navega bajo bandera de las Islas Marshall pero pertenece a la naviera griega 'Star Bulk Carriers', fue alcanzado en el casco por un proyectil unas 50 millas náuticas al noroeste de Dubai, informó ese medio griego.

Según la alerta del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO), el propio capitán de la embarcación informó del ataque, de autoría aún desconocida, y adelantó que la tripulación se encuentra "sana y salva", sin destacar impactos ambientales.

Antes de este incidente, UKMTO alertó sobre otros dos ataques a un buque portacontenedores y a un carguero cerca del estrecho de Ormuz.

Uno de esos barco sería el Mayuree Naree, atacado a unas 11 millas náuticas al norte de Omán. De los 23 tripulantes tailandeses, 20 han sido rescatados por la Armada de Omán y se encuentran a salvo. Sin embargo, tres marineros permanecen desaparecidos; se cree que estaban en la sala de máquinas al momento del impacto.

El capitán del portacontenedores One Majesty, en tanto, informó que el buque, situado en el Golfo Pérsico unos kilómetros al noreste de Dubai sufrió daños causados por un proyectil de origen desconocido.

"Por el momento se desconoce la magnitud de los daños, pero la tripulación los está investigando. El capitán informa además de que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y localizados", señaló UKMTO.

FUENTE: Clarín con información de Agencias