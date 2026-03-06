viernes 6 de marzo 2026

Acciones

Grandes ganancias de las petroleras argentinas por la guerra en Irán

El conflicto bélico en Oriente Medio elevó el precio del petróleo, y las ganancias de las empresas.

Por Agencia NA
image

Los papeles argentinos petroleros suben a raíz del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.

La guerra marca una nueva fase peligrosa para Medio Oriente y el mercado del petróleo global.
En tanto, el riesgo país se ubica por encima de los 570 puntos básicos.

A nivel local, los títulos argentinos en dólares caen en su totalidad, liderados por el Bonar 2035 (-1,6%).

A este le siguen el Bonar 2041 (-1,3%) y el Global 2038 (-1,2%).

En el acumulado semanal, los bonos recogen resultados negativos, en su mayoría, con el Global 2046 a la cabeza de las pérdidas al caer 1,5%, seguido por el Bonar 2038 (-1,2%). En tanto, el Global 2038 avanza 0,7%.

En tanto, los ADRs argentinos anotan casi una mayoría de bajas en la jornada, lideradas por Banco Macro (-4,8%), Edenor (-3,3%) y Grupo Financiero Galicia (-3,3%). En contraste, YPF trepa 2,5%.

En el registro semanal, acumularon pérdidas generalizadas de hasta el 10% encabezados por Ternium.

En cambio, la suba del precio del petróleo a raíz de la guerra de Irán benefició a las acciones petroleras: Vista trepa 5,2%, YPF lo hizo un 2,5% y Pampa Energía un 1,5%.

A nivel local, el S&P Merval avanzó 2,2% a los 2.626.114,83 puntos en pesos, pero su contraparte en dólares lo hace 1,5% hasta los 1.778,25 puntos.

Las acciones operaron con mayoría de subas, con Ternium (+7,6%) y Aluar (+6,4%) a la cabeza. Por el otro lado, Bolsas y Mercados Argentinos perdió 2,3%.

En la semana, Transener mostró un avance del 8,7% e YPF uno del 8,5%, pero Banco BBVA perdió 12% e IRSA un 10,5%. En el Panel General, destacó Ferrum, que voló un 14,4%.

