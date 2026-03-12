jueves 12 de marzo 2026

Moneda extanjera

Dólares bajo el colchón: conocé las opciones financieras que ofrecen los bancos para invertir

Mientras los plazos fijos llegan a ofrecer rendimientos de hasta el 5,5% anual, las cuentas remuneradas ganan terreno con tasas cercanas al 2% y disponibilidad inmediata de los fondos

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Según estimaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los argentinos tienen 250.000 millones de dólares fuera del sistema formal. La cantidad es más que significativa -equivale a la deuda externa argentina- y uno de los grandes objetivos del Gobierno en el último año ha sido justamente que los ahorristas canalicen esos billetes al mercado financiero formal. Para ello, se lanzaron diferentes medidas de incentivo y flexibilización, como la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal el incremento de los montos mínimos a partir de los cuales bancos y comercios deben informar operaciones a ARCA.

En ese marco, los bancos y demás entidades financieras compiten por captar a la mayor cantidad de clientes y dólares posibles. Si bien hay múltiples instrumentos financieros dolarizados, hay dos que se destacan por sobre el resto: los plazos fijos y las cuentas remuneradas. Al principio fueron pocas las empresas que abrieron el abanico de opciones de inversión en dólares, pero con el correr de los meses fueron apareciendo nuevas opciones.

Las opciones de plazos fijos

¿Qué ofrece cada banco? Hay varias alternativas para analizar. El mercado de depósitos a plazo en dólares ha experimentado una expansión considerable en el último periodo. Según los registros estadísticos del BCRA, estas colocaciones del sector privado han mantenido una tendencia de crecimiento constante, aproximándose al umbral de los USD 10.000 millones hacia el mes de febrero. Este incremento se enmarca en un contexto de recomposición de las reservas privadas dentro del sistema bancario nacional, tras el impacto de normativas como la Ley de Inocencia Fiscal y los procesos de regularización de activos.

Al igual que ocurre con el instrumento en pesos, un plazo fijo en dólares opera bajo una estructura de inmovilización de fondos por un tiempo determinado, con un mínimo de 30 días. Al concluir el periodo pactado, la entidad financiera reintegra el capital depositado junto con los intereses devengados en la misma moneda. Actualmente, la oferta de tasas de interés presenta disparidades marcadas entre las entidades, producto de la competencia por atraer liquidez en divisas.

Dentro del segmento de la banca pública, el Banco Nación y el Banco Provincia se posicionan con las propuestas de rendimientos más elevadas para colocaciones a largo plazo. El Banco Nación ofrece una tasa del 5% para depósitos que superen los 365 días de permanencia. Por su parte, el Banco Provincia establece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 5,5% para plazos similares, siendo una de las cifras más altas del sistema financiero tradicional.

En el sector de la banca privada, el Banco Macro ofrece una tasa del 5% anual, mientras que el BBVA trabaja con una TNA del 4% a 360 días de plazo. Otras entidades, como el Banco Galicia, presentan un esquema diferente, con una Tasa Nominal Anual del 1,8% para plazos de 180 días. En el extremo opuesto, el Banco Santander mantiene una política de tasas mínimas, con un 0,05% para todas sus opciones de plazo fijo en moneda extranjera.

Para las operaciones a 30 días, el abanico de opciones es más acotado, con tasas que oscilan entre el 0,05% y el 2,5%. Los analistas financieros destacan que este aumento en la agresividad comercial de los bancos responde a la necesidad de otorgar previsibilidad y confianza a los ahorristas que ya poseen sus fondos dentro del sistema, incentivando la permanencia de los capitales.

La dinámica de las cuentas remuneradas en dólares

Como contrapartida al esquema rígido del plazo fijo, las cuentas remuneradas en dólares han ganado protagonismo por ofrecer rentabilidad con disponibilidad inmediata de los fondos. Este instrumento permite al usuario percibir intereses por el saldo remanente en su caja de ahorro sin necesidad de bloquear el dinero. Los intereses se calculan diariamente y se acreditan de forma periódica, lo que otorga una ventaja operativa en términos de liquidez.

En la actualidad, las tasas para este tipo de productos presentan una convergencia cercana al 2% de Tasa Nominal Anual, aunque con limitaciones específicas según cada institución, principalmente referidas a los topes de capital sobre los cuales se aplica el beneficio.

El Banco Nación ofrece una remuneración del 1,80% anual, con un límite máximo de saldo de 10.000 dólares. Si el cliente excede ese monto, la tasa se aplica únicamente sobre los primeros diez mil dólares depositados. En la banca privada, el Banco Galicia y el Banco Supervielle coinciden en una oferta del 2% anual, también bajo el esquema de disponibilidad inmediata. En ambos casos, el tope para la remuneración se sitúa en los 10.000 dólares.

Por su parte, el Banco del Sol se distingue en el sector digital por permitir remunerar volúmenes más significativos, elevando el tope de saldo hasta los 30.000 dólares. Esta característica lo diferencia de las entidades tradicionales que manejan umbrales más restrictivos para la aplicación de la tasa.

Ofertas en plataformas digitales y billeteras virtuales

El ecosistema fintech y las Sociedades de Bolsa han introducido variantes competitivas en el segmento de las cuentas remuneradas. Estas plataformas suelen ofrecer procesos de apertura de cuenta simplificados y esquemas de liquidación de intereses que buscan atraer al público joven o a inversores con mayor perfil digital.

Mercado Pago informa un rendimiento del 2,3% anual para los fondos en dólares, canalizados a través de estructuras de inversión de bajo riesgo que permiten el uso del dinero en cualquier momento. Invertir Online (IOL) propone una Tasa Nominal Anual del 2%, con la particularidad de acreditar los rendimientos el primer día hábil de cada mes.

Otra alternativa es la que presenta Prex, que compite con una tasa del 2% anual y un sistema de acreditación diaria de intereses. Este modelo facilita el efecto del interés compuesto sobre los saldos disponibles, permitiendo una actualización constante del capital invertido.

También se puede mencionar el caso de Ualá, que si bien no trabaja con cuenta remunerada en dólares, ofrece a sus clientes un Fondo Común de Inversión (FCI) en dólares con rendimiento estimado anual del 6%.

Comparativa y factores de elección para el ahorrista

La decisión entre optar por un plazo fijo o una cuenta remunerada depende de los objetivos de cada depositante. El plazo fijo ofrece, en términos generales, tasas nominales superiores —llegando hasta el 5,5% en algunas entidades públicas— pero requiere que el capital no sea utilizado durante el tiempo del contrato. En cambio, las cuentas remuneradas, con tasas que promedian el 2%, se presentan como una herramienta de gestión para el flujo de caja diario, evitando que los dólares permanezcan ociosos sin resignar la capacidad de compra o retiro.

Diferentes analistas coinciden en que la estabilidad macroeconómica y el marco legal que proporciona la Ley de Inocencia Fiscal han sido fundamentales para que los bancos busquen captar lo que se denomina informalmente como los “dólares del colchón”. El objetivo de las entidades es transformar esos ahorros inactivos en depósitos productivos que fortalezcan la liquidez del sistema.

El panorama actual refleja una transición desde un sistema con escasas opciones de ahorro en moneda extranjera hacia uno donde la competencia por la liquidez ha forzado a los bancos a mejorar sus propuestas comerciales, ofreciendo alternativas que intentan adaptarse a los distintos perfiles de riesgo y necesidades de liquidez de los ahorristas argentinos.



