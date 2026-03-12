jueves 12 de marzo 2026

Inversión

Empresarios industriales de Buenos Aires miran a San Juan para ampliar inversiones

Firmas del clúster de Berazategui, vinculadas a la metalmecánica y la construcción, ya se instalaron en Albardón y ahora analizan nuevos terrenos en la provincia. El interés está puesto en el crecimiento de los servicios ligados a la minería.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (96)

Un grupo de empresarios industriales de la provincia de Buenos Aires volvió a poner la mirada en San Juan con la intención de ampliar sus inversiones. Se trata de firmas del clúster industrial de Berazategui que, tras un primer acercamiento durante la Expo Parques Industriales del año pasado, mantuvieron una nueva reunión con funcionarios provinciales para analizar oportunidades de expansión.

Las empresas pertenecen principalmente a los rubros metalmecánico, de la construcción y al desarrollo de parques industriales. Algunas de ellas ya desembarcaron en el Parque Industrial de Albardón, mientras que otras evalúan nuevos terrenos en distintos puntos de la provincia para avanzar con proyectos productivos.

Del encuentro participaron el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín, y el director de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, Martín Palisa, quienes expusieron a los empresarios el escenario productivo local y las perspectivas de crecimiento.

Según explicó Martín, los inversores comenzaron a analizar otras zonas estratégicas de la provincia, especialmente en departamentos cercanos al Gran San Juan. El foco está puesto en el crecimiento económico que proyecta la provincia, particularmente por la expansión de la actividad minera y la demanda de servicios asociados.

Temas
