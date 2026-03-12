El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

La Secretaría de Tránsito y Transporte de San Juan investiga si la empresa de colectivos La Positiva prohibió de manera efectiva el uso de aire acondicionado en sus unidades que prestan servicio en la Red Tulum. La controversia se desató a partir de la viralización de un mensaje interno, presuntamente emitido por la gerencia de la firma, en el cual se ordenaba a los choferes no utilizar los equipos de refrigeración bajo la advertencia de que, en caso de incumplir esta directiva, se tomarían las medidas correspondientes.

De luto Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante

La difusión de esta comunicación generó un fuerte rechazo entre los usuarios del transporte público, quienes cuestionaron el impacto de la medida en las condiciones de viaje frente a las elevadas temperaturas que caracterizan al verano en la provincia. Mientras la captura de pantalla con la orden de la gerencia continúa circulando en redes sociales y grupos de mensajería, en la Secretaría decidieron intervenir para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, dijo a TIEMPO DE SAN JUAN que, ante los comentarios que circularon, se está controlando lo sucedido para verificar la veracidad de la denuncia. El funcionario destacó que, de confirmarse la prohibición, la empresa será sancionada debido a que las prestatarias no tienen la facultad de disponer cambios de este tipo en el servicio de forma arbitraria.

El contrato de concesión establece claramente que las empresas deben prestar el servicio garantizando el confort necesario a los pasajeros, por lo que el uso del aire acondicionado es una obligación que no puede ser eludida por las compañías de transporte.