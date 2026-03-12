jueves 12 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De luto

Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante

La comunidad universitaria expresó su pesar por la pérdida del joven que se encontraba cursando el tramo final de su carrera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó con profundo pesar el fallecimiento de uno de sus estudiantes ocurrido durante la jornada del miércoles 11 de marzo.

Lee además
Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan
elena roger, el lago de los cisnes, la delia valdez y la traviata, dentro de la colosal 10° temporada del teatro del bicentenario
Atractivas propuestas

Elena Roger, El Lago de los Cisnes, La Delia Valdez y La Traviata, dentro de la colosal 10° temporada del Teatro del Bicentenario

Según se comunicó desde la institución, Sebastián Eduardo Oyarzún De la Fuente se encontraba transitando la etapa final de su carrera de ingeniería, lo que generó una fuerte conmoción entre compañeros, docentes y autoridades de la casa de estudios.

A través de un mensaje institucional, la Facultad expresó su acompañamiento a familiares, amigos y allegados en este difícil momento, destacando el impacto de la noticia en toda la comunidad académica.

Los restos de Oyarzún De la Fuente son velados en la sala de la Cochería Santa Lucía, donde familiares y seres queridos se reúnen para darle el último adiós.

image

Seguí leyendo

El emotivo adiós a Don Ramón, figura muy querida en un paraíso sanjuanino

Las divertidas fotos que compartió Vicky Xipolitakis de su paso por San Juan junto a Marley

Sigue la suerte: un sanjuanino se quedó con más de $3.000.000 del Loto

Revuelo en Iglesia: el cura pidió dinero al pueblo y su idea dividió las aguas en la comunidad

El impactante espectáculo de aves carroñeras que se vio en el cielo sanjuanino

Albardón se une para donar cabello y fabricar pelucas oncológicas: la campaña solidaria que impulsa un peluquero

Psicólogos sanjuaninos en alerta: crece una estafa que utiliza turnos falsos

Todos los mitos que rodean al pan y su verdadero valor nutricional

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El párroco de Iglesia Javier Zabala. (Foto: Zona de fama)
Debate

Revuelo en Iglesia: el cura pidió dinero al pueblo y su idea dividió las aguas en la comunidad

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo

Pasó en Pocito: el Veneno Morales admitió que asesinó a El Cara de Goma y aceptó 10 años de cárcel video
Tribunales

Pasó en Pocito: el "Veneno" Morales admitió que asesinó a "El Cara de Goma" y aceptó 10 años de cárcel

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta
Video

Tucumán: noquearon a un diputado nacional libertario cuando intentó atravesar un corte de ruta

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra
Imágenes

Acueductogate: realizaron una inspección ocular en un ramal de caños de la obra

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín
Ataque tipo escruche

Golpe delictivo en las oficinas de la planta de residuos de San Martín

Te Puede Interesar

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual
Tribunal de Impugnación

Liberan al hijo de un dirigente de Luz y Fuerza sospechado de abuso sexual

Por Luz Ochoa
La entrevista a Marianela López en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de San Juan. 
En la Legislatura

La definición de un cargo clave en la justicia de San Juan se hace esperar

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
Informe

La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

Red Tulum (foto ilustrativa).
Red Tulum

El Gobierno investiga si una empresa de colectivos prohibió el uso de aire acondicionado en San Juan

Acueductogate: después de la inspección ocular a los caños ¿se viene el pedido de documentación a las empresas proveedoras?
Judiciales

Acueductogate: después de la inspección ocular a los caños ¿se viene el pedido de documentación a las empresas proveedoras?