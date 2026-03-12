Dolor en la Facultad de Ingeniería de la UNSJ por la muerte de un estudiante

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) informó con profundo pesar el fallecimiento de uno de sus estudiantes ocurrido durante la jornada del miércoles 11 de marzo.

Según se comunicó desde la institución, Sebastián Eduardo Oyarzún De la Fuente se encontraba transitando la etapa final de su carrera de ingeniería, lo que generó una fuerte conmoción entre compañeros, docentes y autoridades de la casa de estudios.

A través de un mensaje institucional, la Facultad expresó su acompañamiento a familiares, amigos y allegados en este difícil momento, destacando el impacto de la noticia en toda la comunidad académica.

Los restos de Oyarzún De la Fuente son velados en la sala de la Cochería Santa Lucía, donde familiares y seres queridos se reúnen para darle el último adiós.