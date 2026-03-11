miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Nutrición

Todos los mitos que rodean al pan y su verdadero valor nutricional

Muchos son los que intentan alejarse del pan a pesar de tener un alto valor alimenticio. Una nutricionista sanjuanina explica como la materia prima que se usa para su elaboración es determinante.

Por Myriam Pérez
PAN1
PAN2

Cuántas veces se escucha decir con tono de afirmación irrefutable: “Si dejas el pan podrás perder peso más rápido”, aunque esto sea relativamente cierto. Como tantas cosas en la vida dependerá de la cantidad que se consuma y de la calidad de harina utilizada. A eso se suma un boom de panes elaborados con otras harinas que reemplazan al tradicional en pos de buscar una alimentación saludable. ¿Qué hay de cierto en todo esto?, ¿Es necesario comer pan?, estas y otras dudas son disipadas por Florencia Peláez, licenciada en Nutrición, especializada alimentación Deportiva, Infantil y Embarazo.

Lee además
lanzan en san juan una colecta de utiles escolares para ayudar a chicos de barrios populares
Solidaridad

Lanzan en San Juan una colecta de útiles escolares para ayudar a chicos de barrios populares
el teatro del bicentenario se llena en marzo de atractivas propuestas escenicas
Agendando

El Teatro del Bicentenario se llena en marzo de atractivas propuestas escénicas

- Casi siempre hablamos del pan en términos de peso, y nos olvidamos de sus propiedades nutricionales. ¿Qué es lo que realmente nos aporta el pan?

Es fundamental entender que el pan es una fuente de hidratos de carbono complejos, necesarios para que el organismo funcione correctamente y regule su metabolismo. Pero además, si hablamos de trigo, su proteína más representativa es el gluten, que no solo permite la panificación, sino que viene acompañada de minerales esenciales como el selenio y el zinc. Dependiendo de cómo se trate la harina, podemos encontrar también vitaminas del grupo B, calcio e hierro.

- Mencionas el tratamiento de la harina. ¿En qué cambia nutricionalmente un pan según su grado de extracción?

La diferencia es clave. Los tipos de extracción de la harina determinan si el pan será blanco, semiintegral o integral. Por ejemplo, el pan integral se elabora con el grano entero, incluyendo la cascarilla. Esto no solo aumenta el aporte de fibra -pasando de 2,2 gramos en el pan blanco a 8,5 gramos en el integral-, sino que eleva la presencia de minerales como el fósforo y el magnesio.-

- Existe una creencia de que el pan integral es "de dieta" porque tiene menos calorías, ¿es esto un error de enfoque?

Totalmente. Sus valores energéticos son muy similares: el blanco tiene unas 277 kcal y el integral cerca de 260 kcal por cada 100 gramos. El beneficio real del pan integral no es la caloría en sí, sino que el cuerpo absorbe sus nutrientes de forma más pausada. Esto evita los picos de glucemia y genera una sensación de saciedad que dura más tiempo, lo que indirectamente ayuda a no consumir calorías de más en otras comidas.

PAN2

- Muchos prefieren quitarle la miga al pan pensando que así es más saludable. ¿Qué dice la ciencia al respecto?

Ese es otro mito común. En realidad, tanto la corteza como la miga provienen de la misma masa. La diferencia es que la miga tiene una mayor concentración de agua, lo que curiosamente hace que tenga menos calorías por gramo que la corteza. Ésta, al estar deshidratada, concentra más nutrientes pero también aporta más energía.

- Hoy vemos una explosión de variedades: centeno, semillas, panes de Viena. ¿Cuál sería su recomendación para alguien que busca un "plus" funcional?

Depende del objetivo. El pan de centeno o "pan negro" es excelente por su altísimo contenido de fibra y su sabor ácido que combina muy bien con vegetales. Si buscamos un aporte extra de grasas saludables, el pan de semillas (girasol, sésamo o lino) es ideal, siempre que las semillas estén enteras o fraccionadas para ser apreciables. Por el contrario, si buscamos algo más tierno pero más calórico, el pan de Viena incluye azúcar, mantequilla y leche. Lo importante es evitar los ultraprocesados y priorizar aquellos con harinas menos refinadas.

- ¿Cuál es el secreto para que el pan sea un aliado y no el "enemigo" de la salud?

El secreto es el balance. No hay que demonizarlo; ha sido un alimento esencial desde que el hombre es hombre. El pan no es el responsable del aumento de peso por sí solo, sino el consumo excesivo y poco equilibrado dentro del total de la dieta. Una alimentación variada, sin excesos y que incluya todas las piezas del rompecabezas nutricional, es la clave.

@nutricionista_florencia_pelaez

Seguí leyendo

San Juan caminará por el Día del Cáncer de Cuello Uterino: cómo anotarse

Los secretos de la impresionante obra de 8 metros de alto que engalana la Parroquia de Jáchal

La rara y exquisita flor autóctona que se vio en San Guillermo

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Entusiasmo por la pesca: Ambiente dio a conocer los llamativos números de la app del permiso digital

Corte total en un tramo clave de la Circunvalación por trabajos de repavimentación

A caballo y con 18 años: la postal que todavía resiste en Tamberías

Vacunación antigripal: en San Juan ya se colocaron unas 11.000 dosis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.
Durante 3 días

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

El edificio 9 de Julio fue inaugurado en 1957 y forma parte del Eje Cívico de la Ciudad de San Juan junto con el edificio 25 de Mayo donde funciona el Palacio de Tribunales del Poder Judicial de San Juan.
Infraestructura

La Justicia armó un equipo para decidir qué edificios dejarán de alquilar cuando esté listo el 9 de Julio

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

Te Puede Interesar

El consumo de verduras cayó hasta un 30% en San Juan y los productores lanzan una campaña para repuntar
En febrero

El consumo de verduras cayó hasta un 30% en San Juan y los productores lanzan una campaña para repuntar

Por Guillermo Alamino
Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados
Atención

Desde el Foro de Abogados advierten que intentaron estafar a los matriculados

Allanamiento en Rawson: cayó El Pollito y secuestraron efectos que habían sido robados en enero
Atrapado

Allanamiento en Rawson: cayó 'El Pollito' y secuestraron efectos que habían sido robados en enero

Boca vs San Lorenzo: un clásico picante y que promete mucha acción
Detalles

Boca vs San Lorenzo: un clásico picante y que promete mucha acción

Los damnificados en la causa Branka Motors en el Centro Cívico cuando se realizaron las audiencias en Defensa al Consumidor.
El otro lado

Causa Branka Motors: qué ocurrirá con la multa de más de $2.000.000.000 aplicada por Defensa al Consumidor