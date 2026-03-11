Lanzan en San Juan una colecta de útiles escolares para ayudar a chicos de barrios populares

Con el inicio del ciclo lectivo en marcha, la organización Brigadas Educativas de San Juan puso en marcha una campaña solidaria de recolección de útiles escolares destinada a niños y niñas de barrios populares de la provincia.
La campaña es impulsada por la organización Brigadas Educativas y busca reunir materiales para estudiantes que comienzan el ciclo lectivo sin los elementos básicos.
La iniciativa tiene como objetivo reunir cuadernos, lápices, lapiceras, carpetas, mochilas y otros elementos indispensables para el estudio, que luego serán entregados a estudiantes que muchas veces comienzan las clases sin contar con los materiales necesarios.
Desde la organización explicaron que la campaña surge a partir del trabajo territorial que realizan en distintos barrios sanjuaninos, donde detectaron que para muchas familias el acceso a útiles escolares representa una dificultad económica importante. En ese contexto, remarcaron la importancia de que la comunidad se involucre y colabore con donaciones.
Las personas interesadas en aportar pueden donar útiles escolares nuevos o en buen estado acercándolos a la Unión Vecinal Larman, ubicada en calle 12 de Octubre Oeste 765. También se puede obtener más información a través de las redes sociales de Brigadas Educativas.
Brigadas Educativas es una organización integrada por jóvenes, profesionales y estudiantes universitarios que realizan tareas de apoyo escolar en barrios populares. La iniciativa nació en 2020, en el contexto de la pandemia, cuando la brecha digital dejó a muchos niños, niñas y adolescentes sin acceso adecuado a la educación.