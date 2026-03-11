miércoles 11 de marzo 2026

El Teatro del Bicentenario se llena en marzo de atractivas propuestas escénicas

La programación incluye espectáculos internacionales, conciertos, teatro y movidas interdisciplinarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, presenta su agenda de marzo de 2026 con una variada programación de espectáculos que tendrán lugar tanto en la Sala Principal como en la Sala Auditórium. Durante el mes, el público podrá disfrutar de conciertos, experiencias escénicas interdisciplinarias, festivales de música barroca, espectáculos musicales y propuestas teatrales con la participación de artistas locales, nacionales e internacionales.

La décima temporada del Teatro del Bicentenario comenzará con “Reflejos de Macondo”, una propuesta sensorial inspirada en Cien años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez. El espectáculo propone un encuentro íntimo entre la fotografía de Óscar Perfer y el piano de María José de Bustos, quien interpretará obras de Claude Debussy, Frédéric Chopin y Franz Schubert. La experiencia se desarrollará en un formato no convencional, con aforo reducido y una puesta especialmente diseñada para que el público se introduzca en el universo poético de Macondo. Como parte de la propuesta, quienes asistan podrán disfrutar además de una degustación de vinos especialmente seleccionados. Las funciones se realizarán el viernes 13 de marzo a las 19 y a las 22, en el escenario de la Sala Principal del Teatro del Bicentenario. Las entradas tienen un valor de $50.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro, con descuentos exclusivos, o a través de tuentrada.com.

La temporada 2026 de la Sala Auditórium comenzará con “Merkén Barroco”, una propuesta escénica que combina música, movimiento y títeres. El conjunto vocal Merkén Proyectos presentará un programa que reinterpreta el repertorio barroco desde una mirada contemporánea, integrando actuación y movimiento corporal en un recorrido interdisciplinario que propone nuevas formas de aproximarse a este género musical. La función será el viernes 20 de marzo a las 21 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La entrada general tiene un valor de $15.000 y también cuenta con descuentos exclusivos en boletería del teatro y en TuEntrada.com.

Durante el mes también se desarrollará una nueva edición de FestiBACH Otoño 2026, un encuentro dedicado a la música de Johann Sebastian Bach que reunirá a destacados artistas internacionales en conciertos y actividades formativas. El concierto principal contará con la participación de la reconocida soprano alemana Sibylla Rubens y el clavecinista Nikolai Ott, quienes compartirán escenario con músicos locales y docentes de la Orquesta Escuela. Además, entre el 22 y el 24 de marzo se realizarán masterclasses de canto y de bajo continuo, generando espacios de formación e intercambio artístico para estudiantes y músicos. El concierto se llevará a cabo el 21 de marzo a las 21 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. La entrada general tiene un valor de $10.000 y puede adquirirse con descuentos en la boletería del teatro o a través de TuEntrada.com.

La agenda continuará el viernes 27 de marzo a las 22 con la presentación del artista sanjuanino Fernando Aguilera junto a su banda Los Energúmenos, quienes se presentarán por primera vez en el Teatro del Bicentenario con un espectáculo que marcará el inicio de su gira por la región de Cuyo. La propuesta integra música, danza y teatro en una experiencia escénica dinámica que fusiona rock, tango, folclore y candombe, invitando al público a recorrer distintos universos sonoros y visuales. La entrada general tiene un valor de $12.000 y se encuentra disponible en la boletería del teatro y en TuEntrada.com.

La programación de marzo se completará con la obra teatral “¡Qué me van a hablar de amor!”, escrita y protagonizada por Carlota Ruffa. La puesta presenta a Ofelia, una mujer que revisita el amor desde sus pliegues más profundos: los mandatos, las dudas, los desencuentros y las formas en que estas experiencias atraviesan la vida cotidiana. A través de un relato íntimo y sensible, la historia dialoga con los vínculos contemporáneos y propone un espejo en el que el público puede reconocerse. La función será el sábado 28 de marzo a las 21 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario. Las entradas tienen un valor general de $14.000 y cuentan con descuentos exclusivos en boletería del teatro y en TuEntrada.com.

FUENTE: Sí San Juan

