miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Concientización

San Juan caminará por el Día del Cáncer de Cuello Uterino: cómo anotarse

La actividad es organizada por el Ministerio de Salud y se realizará este sábado 14 de marzo, en el Parque de Mayo y sus inmediaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Realizarán en San Juan una caminata por el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino.

Realizarán en San Juan una caminata por el Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino.

El Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino es una oportunidad para reforzar la importancia de la concientización sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad. En este marco, el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Materno Infancia, y con la colaboración de las carteras de Gobierno y Familia, llevará adelante una caminata bajo el lema “Cuidarte es Quererte”.

Lee además
El paro docente se sintió fuerte el 3 de marzo para el inicio de clases. Este 11 y 12 de marzo no se pudo concretar porque desde el viernes rige la reforma laboral que impulsó Javier Milei y fue apoyada por Marcelo Orrego.
Debate abierto

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra
Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara. 
Conflicto en San Juan

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

La actividad será este sábado 14 de marzo de 8:30 a 12:30 h en el Parque de Mayo, Museo de la Historia Urbana y 25 de Mayo y Urquiza. En la jornada se entregarán stickers y folletería alusiva con el objetivo de concientizar sobre los factores de riesgo y la importancia de los controles periódicos.

Aquellas personas que deseen inscribirse pueden hacerlo en el siguiente link https://forms.gle/cdJ5cbyPJ7HifB2k9

El cáncer de cuello uterino es el más frecuente de todos los tipos de cánceres de la mujer. La vacuna contra el VPH es la forma más segura y eficaz para la prevención del cáncer de cuello uterino, enfermedad que se previene si es detectada a tiempo.

image

Factores de riesgo

• Iniciar una vida sexual a temprana edad

• Tener múltiples parejas sexuales

• Antecedentes familiares de transmisión sexual

• No haberse practicado el papanicolaou

• Sistema inmune débil

• Fumar

Prevención

• Aplicar vacuna contra VPH

• Realizar una prueba de detección de cáncer cervicouterino

• Tener buena educación sexual

Temas
Seguí leyendo

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Gran presencia de padlistas sanjuaninos en la primera fecha de la Liga Argentina de Menores

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Miércoles con temperaturas agradables y probabilidad de lluvias en San Juan

Susto en el microcentro: una mujer cayó a un sótano y fue salvada por la Policía

Exportaciones: el mosto de San Juan crece un 42% en febrero y ya representa casi la mitad a nivel nacional

Tras los despidos, ChangoMás ofreció retiros voluntarios a sus empleados

UPCN ya tiene rival y define el pasaje a la final en San Juan: todo el detalle

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.
Durante 3 días

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza
Actividad esencial

El Gobierno aplicó la reforma laboral y UDAP levantó la medida de fuerza

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima
Un inocente preso

Un DJ caucetero fue acusado de violación y pasó 4 meses en la cárcel por la mentira de la supuesta víctima

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen video
Apremios ilegales

¿Quién miente? Dos policías aseguraron que su colega golpeó a un chico con discapacidad y los amenazó para que no hablen

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Te Puede Interesar

El sector de venta de electrodomésticos en San Juan comenzó el año con despidos y retiros voluntarios en varias cadenas, en un contexto de caída del consumo y cambios en el mercado que ya se sienten a nivel local.
Consumo en retroceso

La crisis nacional del sector electrodomésticos ya impacta en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Ricardo Díaz, durante la audiencia de este miércoles.
Tribunales

Un acosador de menores volvió a caer, ahora por tener material sexual infantil: pasará más de 6 años preso

Javier Milei saluda a José Antonio Kast, quien este miércoles asumió como nuevo presidente de Chile.
Nuevo escenario

José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en una solemne ceremonia que contó con la presencia de Javier Milei

Habrá audiencia publica para debatir el otorgamiento por parte del ENRE al proyecto minero Vicuña de la disponibilidad y ampliación de la línea de 500 kV y el Epre se prepara. 
Conflicto en San Juan

El EPRE confirmó que Nación convocará a audiencia pública por la línea eléctrica que pidió Vicuña

El paro docente se sintió fuerte el 3 de marzo para el inicio de clases. Este 11 y 12 de marzo no se pudo concretar porque desde el viernes rige la reforma laboral que impulsó Javier Milei y fue apoyada por Marcelo Orrego.
Debate abierto

Con el freno al paro docente San Juan estrenó la reforma laboral en el país: los argumentos a favor y en contra