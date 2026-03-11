Albardón se une para donar cabello y fabricar pelucas oncológicas: la campaña solidaria que impulsa un peluquero

Un simple corte de cabello puede transformarse en un gesto de enorme impacto. Esa es la idea que impulsa el peluquero solidario Maxi Zacarías, quien este jueves 12 encabezará una colecta de cabello en Albardón con un objetivo claro: fabricar pelucas oncológicas para mujeres que atraviesan tratamientos contra el cáncer o padecen alopecia.

La jornada se realizará de 9.30 a 12.30 en el Hospital Dr. José Giordano y está abierta a toda la comunidad. Allí, quienes deseen colaborar podrán donar un mechón de su cabello para que luego sea utilizado en la confección de pelucas que se entregan de manera gratuita a pacientes que lo necesitan.

maxi zacarias colecta

“Quiero hacerles una invitación especial a la gente de Albardón. Estaremos en una colecta solidaria para las pelucas oncológicas. Con un mechón que dones, estás haciendo una gran ayuda”, expresó Zacarías al convocar a los vecinos a sumarse a esta iniciativa.

El requisito para participar es simple: el cabello debe tener al menos 10 centímetros de largo. No importa si está teñido o si se trata de un corte pequeño; cada donación suma y puede convertirse en parte de una peluca que ayude a devolver confianza y bienestar a una persona que atraviesa un momento difícil.

La colecta forma parte del trabajo que Zacarías impulsa desde hace años a través de la Fundación Cadena de Favores, una red solidaria dedicada a la confección y entrega de pelucas oncológicas. Su objetivo no es solo brindar una solución estética, sino acompañar emocionalmente a quienes pierden el cabello como consecuencia de tratamientos médicos.

Detrás de cada peluca hay una historia. Para muchas pacientes, mirarse al espejo después de perder el cabello puede ser uno de los momentos más duros del tratamiento. Por eso, recibir una peluca confeccionada especialmente para ellas suele convertirse en una experiencia profundamente emotiva.

El cabello donado pasa por un proceso cuidadoso. Primero se clasifica según textura, color y largo. Luego se confecciona el casquete o base de la peluca, sobre el que se van incorporando los mechones de manera artesanal. Finalmente, se realiza un corte personalizado para que la persona pueda verse lo más parecida posible a como era antes de perder el cabello.

El resultado no es solo una peluca: es una herramienta para recuperar seguridad, animarse a salir, volver a mirarse con cariño y sentirse acompañada en medio de un proceso difícil.

Desde la organización destacan que la solidaridad de la comunidad es clave para que el proyecto continúe. Cada mechón donado se convierte en una pieza fundamental de ese entramado de ayuda que, con el tiempo, logró beneficiar a numerosas mujeres.

En ese sentido, Zacarías insiste en que no hace falta un gesto enorme para colaborar. A veces, algo tan cotidiano como cortarse el pelo puede convertirse en un acto de profundo significado.

“Sumate a esta movida solidaria de la Fundación Cadena de Favores”, invita el peluquero, convencido de que cuando una comunidad se compromete, la ayuda se multiplica.

La campaña también busca generar conciencia sobre la importancia de la donación de cabello y sobre el impacto que puede tener en la vida de quienes atraviesan enfermedades que afectan su imagen y su autoestima.

Para muchas personas, el cabello forma parte de su identidad. Perderlo puede resultar un golpe emocional fuerte, especialmente durante tratamientos oncológicos. Por eso, iniciativas como esta permiten transformar un momento difícil en una oportunidad de contención y esperanza.

La invitación está hecha: este jueves 12, entre las 9.30 y las 12.30, el Hospital Dr. José Giordano de Albardón será el escenario de una jornada solidaria en la que cada mechón contará.

Porque detrás de cada donación hay algo más que cabello. Hay empatía, compromiso y la certeza de que un pequeño gesto puede ayudar a reconstruir la confianza de alguien que lo necesita. Y, como suele decir Zacarías, cuando la solidaridad se pone en movimiento, la cadena de favores nunca se corta.