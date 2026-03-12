jueves 12 de marzo 2026

Resolución judicial

Liberaron al DJ caucetero que pasó cuatro meses en la cárcel por abusos sexuales que no cometió

El muchacho, de 31 años, quedó en libertad este jueves luego de que una jueza le dictara el sobreseimiento total y definitivo en la causa. La adolescente que lo acusó admitió que había mentido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tal como adelantó este medio, después de pasar cuatro meses preso en el penal de Chimbas, liberaron al DJ caucetero acusado de someter sexualmente a la hija de su expareja. En un primer momento, la chica había dicho que el novio de su madre la violó en varias oportunidades, pero luego se retractó y aseguró que todo era una mentira.

La libertad de G.S., de 31 años, fue ordenada en la tarde de este jueves por la jueza de garantías Gloria Chicón, a partir del pedido de sobreseimiento total y definitivo a su favor presentado por el fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI. Al finalizar la audiencia, el DJ caucetero se abrazó con sus abogados defensores, Claudio Vera y Alejandra Iragorre, y casi rompió en llanto por la pesadilla que vivió desde el 3 de noviembre de 2025, cuando lo detuvieron.

image
El caso se inició el 1 de noviembre de 2025, cuando el padre de una adolescente de 15 años denunció ante la UFI ANIVI que el novio de su expareja —un DJ de Caucete— había sometido sexualmente a la chica. La presentación se realizó después de que la menor fuera internada tras sufrir una crisis de nervios y un intento de suicidio. En su primera declaración, la joven aseguró que el hombre aprovechaba momentos en que quedaban a solas para acosarla y abusar de ella.

image
A partir de esa denuncia, el fiscal del caso tomó medidas urgentes. El joven fue detenido el 3 de noviembre y el día 5 le dictaron la prisión preventiva por el delito de abuso sexual agravado por la convivencia, de modo que lo enviaron al penal de Chimbas. Durante toda la investigación permaneció preso mientras el fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI, reunía pruebas y tomaba testimonios.

Con el paso de los meses, la causa dio un giro inesperado. La adolescente pidió declarar nuevamente ante los profesionales de la fiscalía y allí se retractó de su denuncia. En esa nueva declaración afirmó que todo lo que había dicho era falso y explicó que había acusado al novio de su madre porque no lo quería y pretendía que su mamá se separara de él y retomara la relación con su padre.

image
A partir de esa retractación, el fiscal solicitó el sobreseimiento total y definitivo del DJ al considerar que la acusación había quedado sin sustento. Finalmente, la jueza de garantías Gloria Chicón hizo lugar al planteo y este jueves ordenó la liberación del joven caucetero, que pasó 127 días detenido en el Servicio Penitenciario Provincial por un hecho que nunca ocurrió.

