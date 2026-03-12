jueves 12 de marzo 2026

En la Villa Observatorio

Un menor corría picadas con una moto robada y terminó detenido en Chimbas

El adolescente circulaba en una Motomel S2 sin patente ni espejos. El rodado tenía pedido de secuestro por robo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte de la Policía de San Juan detuvieron a un adolescente de 16 años acusado de circular en una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo. El procedimiento se realizó en la zona de Villa Observatorio.

Según informaron fuentes policiales, el joven fue interceptado mientras realizaba maniobras peligrosas y corría picadas a bordo de una motocicleta Motomel S2 de color bordo. El rodado además circulaba sin chapa patente y sin espejos retrovisores.

Al ser identificado por los efectivos, el conductor manifestó que no tenía la documentación del vehículo y reconoció que era menor de edad. Tras verificar los datos de la moto, los policías constataron que el rodado tenía pedido de secuestro por robo, denunciado en la Comisaría 13ª de Chimbas.

Ante esta situación, la motocicleta fue secuestrada y trasladada al depósito de la Comisaría 30ª de Chimbas.

En el hecho interviene la UFI Delitos contra la Propiedad, mientras que el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia dispuso las medidas correspondientes respecto al menor involucrado.

