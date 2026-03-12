Pilar Gamboa contó cómo se enamoró de un "negro sanjuanino" y fue madre después de los 40

La actriz argentina Pilar Gamboa sorprendió al contar en una entrevista radial cómo fue el inesperado camino que la llevó a convertirse en madre cerca de los 40 años junto al actor y director sanjuanino Ignacio Sánchez Mestre .

Durante una charla en Radio Con Vos, la actriz de Viudas Negras y Envidiosa, recordó que durante muchos años la maternidad fue una pregunta abierta en su vida y que incluso atravesó momentos de crisis cuando veía que muchas de sus amigas comenzaban a tener hijos.

“Me separé a los 36 y todas mis amigas empezaban a tener hijos. Ahí viví una crisis, porque en un momento las mujeres se lo tienen que plantear y ellos dicen ‘no sé si quiero ser padre’”, relató.

Gamboa explicó que reflexionó mucho sobre el tema e incluso pasó por terapia para preguntarse si realmente era un deseo propio o una presión social. “Pensaba: ¿es deseo o es mandato? Y dije: bueno, que quede librado al guionista de esto”, recordó.

La actriz contó que en ese momento no tomó medidas como congelar óvulos ni planificar tratamientos, simplemente dejó que la vida siguiera su curso. Fue entonces cuando apareció quien hoy es su pareja.

“Y apareció el negro sanjuanino”, dijo entre risas al referirse a Sánchez Mestre. Según relató, la conversación sobre la posibilidad de tener hijos surgió casi de inmediato, a pesar de que llevaban poco tiempo de relación.

“Me preguntó enseguida: ‘¿A vos te gustaría tener hijos?’. Y yo pensaba: ‘Pero si no nos conocemos’. Igual la conversación vino muy rápido para lo poco que estábamos de novios, pero a mí me vino bien porque dije: bueno, si esto avanza, no me cerró la cortina”.

Finalmente, el deseo se concretó. Gamboa quedó embarazada a los 39 años y nació su primer hijo, Manu. Tiempo después llegó Anita, cuando ella tenía 42.

“Quedé embarazada a los 39, nació Manu y Anita fue paracaídas total a los 42. ¿Podés creer?”, contó con humor.

Hoy, la actriz asegura que esa etapa está completa. “Ahora ya está. ¿Más hijos? Ni loca”, dijo entre risas.